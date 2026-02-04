この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が、「寝坊した飼主をたたき起こす柴犬」という動画を公開しました。動画には、寝坊している飼い主の父ちゃんを、柴犬のまめたろうがユニークな方法で起こそうと奮闘する様子が収められています。

朝7時半、父ちゃんが寝ている部屋の襖の前で、まめたろうが母ちゃんに「開けて」と要求します。しかし、すぐには開けてもらえないと悟ったまめたろうは、近くにあったスリッパを咥えて暴れ回るという実力行使に出ました。しかし意外と素直にスリッパを返却するまめたろう、仕方ないので寝室へ入ることを許されます。

ベッドに上がったまめたろうは、寝ている父ちゃんの顔にいきなりパンチを繰り出します。しかし、次の瞬間には父ちゃんの顔を優しく舐め始めました。その後も、パンチとキスを繰り返す「アメとムチ」作戦で父ちゃんを起こそうと試みますが、父ちゃんは一向に起きる気配がありません。ついには、まめたろうのお尻に顔をうずめて寝続けてしまいます。

それから5分後、ようやく父ちゃんが目を覚ましました。起きてくれたことがよほど嬉しかったのか、まめたろうは父ちゃんに駆け寄りキスをします。父ちゃんに頭を撫でられると、歯を見せてニッと笑うような満足げな表情を見せました。愛犬による手荒いモーニングコールと、その後の幸せそうな姿が、見る人に笑いと癒やしを与えてくれる動画です。

