チームみらいは４日、公式ｎｏｔｅで衆院選挙・比例代表近畿ブロックの公認候補者だった山本たけよし氏について「公認辞退の申し出があり、本党はこれを受理いたしました」と発表した。

ＨＰによると、３日１６時２１分、党の問い合わせフォームに山本氏の経歴に関する情報が寄せられたといい、その内容は「政党側に通知すべきとされる重要情報（別の会社での正社員勤務と並行して、２０２２年２月〜８月の期間でオルツ社の営業責任者としての雇用契約書があったこと）が、２月３日に判明しました。この情報は事前に党に通知されていませんでした」と記されている。

本人に確認したところ「本人より辞任の申し出があり、党としても同意しました。現在、衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなった旨の届出（いわゆる比例名簿からの削除）を進めています」とした。

「履歴書等の書類上に空白期間が存在しませんでした。本人からの申告がない限り、並行して行われていた職務や雇用契約書の存在を把握することは困難であり、外部からの情報提供があるまで覚知できなかったのが実情です」とも説明されていた。