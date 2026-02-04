『トイ・ストーリー』の“おもちゃの世界”、『モンスターズ・インク』の“モンスターの世界”、『インサイド・ヘッド』の“頭の中の世界”、『リメンバー・ミー』の“死者の世界”など、イマジネーションあふれるユニークな“もしもの物語”を描き、数々の心温まる感動を全世界に贈り届けてきたディズニー＆ピクサー。

彼らが新たに贈るのは、“もしも動物の世界に入れたら”というユニークな“もしもの世界”を描いた2026年3月13日（金）劇場公開の『私がビーバーになる時』（原題：Hoppers）。

このたび、本作で描かれる、驚きと笑いに満ちた動物たちの世界“もふもふ”ワンダーランドへより深く没入体験できる、IMAX、4DX、MX4D、ドルビーアトモス、ドルビーシネマの上映が決定！

併せて、極秘テクノロジーでビーバーになった主人公メイベルと森の動物たちが描かれたキュートな特別版ポスターが解禁となりました。

ディズニー＆ピクサー映画『私がビーバーになる時』特別版ポスター

「もしも動物の世界に入れたら」という新たな《もしもの世界》が舞台の『私がビーバーになる時』。

動物好きの大学生メイベルは、思い出の森が高速道路計画で消えてしまうことを知る。

大切な場所を守るため、彼女が選んだ最後の手段は、なんとビーバーになること

極秘テクノロジーを使い、見た目はビーバー、中身は人間のままで夢見ていた動物の世界へ飛び込んだメイベル。

しかし、その先に広がっていたのは、人間の常識が通じない“とんでもない”世界だった…。

元の体に戻るタイムリミットが迫る中、森を守るためなら危険を問わず猪突猛進に突き進むメイベルは、動物たちと森を守る作戦を仕掛ける！

果たして、人間の世界をも揺るがす彼女の大逆転プランとは？

ピクサーのイマジネーションが爆発し、驚きと笑いとユーモアに溢れた本作だが、主人公メイベルと同じく夢に見た動物の世界を圧倒的な没入体験ができる多種多様な全8バージョンの上映形式【2D(字幕・吹替)/ドルビーアトモス2D（字幕・吹替）/ドルビーシネマ2D（吹替）/4DX2D（吹替）/MX4D2D（吹替）/IMAX2D（吹替）】での上映が決定！

通常の2Dだけでなく、最新立体音響技術を使用したドルビーアトモスや、映画のシーンに合わせて座席が動き風や水や香りなど五感を刺激する特殊効果で映画を体感できる4DX、MX4Dなど、まるでメイベルのように動物たちの世界へ“潜入”したような気分をリアルに堪能できます。

そして、ドルビーシネマ版、4DX版、IMAX版の特別ポスター3種類が併せて解禁！

ドルビーシネマ版は、ビーバー姿になったメイベルが中心に描かれ、背後には椅子に座って、極秘テクノロジーでビーバーに“転送中”のメイベルの姿が。

IMAX版はメイベルの仲間になる、いつもお腹を空かせていて不機嫌そうなクマのエレンの表情が印象的です。

4DX版にはクマのエレンにくわえられ、何ともいえない表情のメイベルの他に、森の仲間を率いる“やさしすぎる”おじさん王様ビーバーのキング・ジョージを中心に、なぜか全員王冠を被っている動物大評議会のメンバーたちの姿が。

鳥の王や魚の女王、虫の女王、爬虫類の女王、両生類の王など個性豊かなキャラクターたちが描かれています。

クマのエレンの肩にちょこんと乗っている、キュートなトカゲのトムにも注目です。

メイベルとキング・ジョージ、のんびり屋すぎて食べられがちな“癒し系”担当のビーバー ローフの“ビーバーズ”は、一体どんなアドベンチャーを繰り広げるのでしょうか。

本作で監督・脚本を務めるのは、誰も観たことがない《頭の中の世界》を描き、第 88 回アカデミー賞長編アニメーション賞を受賞、2025年公開した続編も世界的大ヒットを記録した感動作『インサイド・ヘッド』のストーリーボードアーティストであるダニエル・チョン。

スタジオジブリの名作である高畑勲監督の『平成狸合戦ぽんぽこ』からインスピレーションを受け、ビーバーの生態系を徹底的に調査し本作を制作しました。

イマジネーション溢れるピクサーが、「もしも動物の世界に入れたら」という新たな《もしもの世界》を生み出し、世界へ贈る最新作『私がビーバーになる時』は、2026年3月13日(金)より全国劇場公開です。

ディズニー＆ピクサー映画『私がビーバーになる時』作品紹介

公開日：2026年3月13日（金）

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

監督・脚本：ダニエル・チョン（『インサイド・ヘッド』）

制作：ニコル・パラディス・グリンドル（『インクレディブル・ファミリー』）

