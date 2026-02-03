スズキ株式会社は、小型四輪駆動車「ジムニー ノマド」の一部仕様変更を実施し、2026年1月30日から受注を再開、同年7月1日に発売すると発表した。

今回の改良では、衝突被害軽減ブレーキや車線逸脱抑制機能を標準装備し、安全性能を強化したほか、ACCやコネクテッドサービスへの対応など快適性も向上させた。また、新色グラナイトグレーメタリックを新たに設定しを含む全7色展開となった。興味のある方は公式サイトもチェックしてみてはいかがだろうか。

スズキ、小型四輪駆動車「ジムニー ノマド」を一部仕様変更して発売

～2026年1月30日より受注を再開～

小型四輪駆動車 ジムニー ノマド

スズキ株式会社は、小型四輪駆動車「ジムニー ノマド」の一部仕様変更を実施し、本日1月30日より受注を再開※1し、7月1日より発売します。

今回の一部仕様変更では、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用し、車線逸脱抑制機能を標準装備しました。そのほか、アダプティブクルーズコントロール（ACC）［全車速追従機能付］※2やマルチインフォメーションディスプレイ［カラー］、スズキコネクト※3に対応し、安全機能と快適装備をさらに充実させました。

車体色は、新色のグラナイトグレーメタリックを新たに設定し、全7色のラインアップとしました。

また、バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ・スズキコネクト対応通信機をメーカーオプションとして設定しました。

「ジムニー ノマド」は、経済産業省や国土交通省などが普及を推進する「サポカーS ワイド」※4、国土交通省による「ペダル踏み間違い急発進抑制装置（PMPD）認定車」※5に該当します。

メーカー希望小売価格（消費税10％込み）

＊ 価格には、リサイクル料金、保険料、税金(除く消費税)、登録等に伴う費用は含まれません。

＊ WLTC=Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycle 市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

※1 受注再開にあたり、納車順についてはお申し込み順ではなく、抽選にて決定させていただきます。抽選申し込み受付期間は、2026年1月30日（金）から2026年2月28日（土）までとし、全国のスズキ販売店店頭でお申し込みを受付けます。詳しくはジムニー ノマド受注再開ご案内ページをご覧ください。

https://www.suzuki.co.jp/car/notification/jimny_nomade/

※2 全車速追従機能付は4AT車に採用。

※3 バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ・スズキコネクト対応通信機（メーカーオプション）に対応のサービスです。

※4 衝突被害軽減ブレーキなどの先進安全技術をはじめとする一定の運転支援機能を備えた車（安全運転サポート車。略称・サポカー）のうち、ペダル踏み間違い時加速抑制装置などを搭載することで特に高齢運転者に推奨される「サポカーS」の区分のひとつです。「サポカーS ワイド」は、衝突被害軽減ブレーキ（対歩行者）、ペダル踏み間違い時加速抑制装置、車線逸脱警報、先進ライトを搭載する車です。

※5 事故防止対策の一環として、ペダル踏み間違い急発進抑制装置が一定の性能を有していることを国土交通省に認定された車です。5MT車を除く。

メーカーオプション（消費税10％込み）

メーカーオプション名 価格（円） バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ・スズキコネクト対応通信機※6

ディスプレイオーディオ［9インチHDディスプレイ、AM/FMラジオ・スマートフォン連携機能付、Bluetooth®対応］、バックアイカメラ、USBソケット（対応ディスプレイオーディオ接続用）、GPSアンテナ、ハンズフリーマイク、ディスプレイオーディオ専用オーディオガーニッシュ、スズキコネクト対応通信機・SOSボタン 128,700 アークティックホワイトパール塗装車 33,000 ブラック2トーンルーフ仕様車 55,000

＊ Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

※6 サービスのご利用にあたっては、スズキコネクトにご加入いただく必要があります。詳しくはWEBサイト、または販売会社にお問い合わせください。

リリース提供元：スズキ株式会社