【「Poppy Playtime（ポピープレイタイム）」ZOZOTOWN限定アイテム】 受注販売期間：2月6日12時 ～ 3月10日11時59分

ZOZOは、アメリカ発のホラーゲームシリーズ「Poppy Playtime（ポピープレイタイム）」とZOZOTOWNがコラボレーションした限定アイテムを、2月6日12時よりZOZOTOWNで受注販売する。受注販売期間は3月10日11時59分まで。

今回販売されるのは、「Poppy Playtime」に登場するキャラクターのビジュアルや描き起こしイラストを使用したTシャツやフーディーなど全9型のアイテム。ロゴやカラーリングにはカレッジ風のデザインを採用し、ホラーゲームでありながらポップな世界観を持つ同作の魅力を表現したラインナップが展開される。

さらに、2月26日から3月8日まで、大阪・あべのハルカス ウイング館 9階催事場に、本コラボの一部アイテムが展示される。詳細は、インフォレンズ イベント公式X（@infolens_event）と「Poppy Playtime」日本公式X（@PoppyPlaytimeJP）にて告知される。

「Poppy Playtime（ポピープレイタイム）」ZOZOTOWN限定アイテム

受注販売期間：2月6日（金）12時 ～ 3月10日（火）11時59分

※受注販売期間終了後に再度販売する可能性があります。

発送時期：5月中旬 ～ 6月中旬予定

※アイテムごとに異なります。詳しくは各アイテムの商品ページにてご確認ください。

□商品ページ（2月6日12時より公開）

商品の紹介

【Poppy Playtime × ZOZOTOWN Doey TEE（2色展開）】

価格：各5,500円

【Poppy Playtime × ZOZOTOWN Poppy TEE（2色展開）】

価格：各5,500円

【Poppy Playtime × ZOZOTOWN Prototype L/S TEE（2色展開）】

価格：各6,490円

【Poppy Playtime × ZOZOTOWN Yarnaby Hoodie（2色展開）】

価格：各8,800円

【Poppy Playtime × ZOZOTOWN Huggy Wuggy Hoodie（2色展開）】

価格：各8,800円

【Poppy Playtime × ZOZOTOWN Doey Tote Bag】

価格：3,300円

【Poppy Playtime × ZOZOTOWN Pins Set】

価格：4,400円

【Poppy Playtime × ZOZOTOWN Big Acrylicstand（2種展開）】

価格：各4,400円

パッケージ

アパレルアイテムは、作中に登場する「ビデオテープ」をモチーフにしたパッケージに梱包される。

TM ＆ (C) 2021-2026 Mob Entertainment,Inc.