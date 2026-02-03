

BTS（C）BIGHIT MUSIC

BTSが3月21日、ソウル・光化門広場で開催するカムバックステージが、Netflixを通じて全世界へ独占生中継されることが決定した。

BTSは3月21日午後8時（日本時間）、ソウル・光化門広場にて『BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG』を開催する。本公演は、同名の新譜リリースを記念して企画されたもので、タイトル曲を含む新曲のパフォーマンスを、韓国を代表する場所のひとつである光化門広場にて初公開する。光化門広場でアーティストが単独公演を行うのは今回が初めてであり、BTSは本ステージを通じて韓国文化史に新たな１ページを刻むこととなる。

BTSは2020年、米NBCの人気番組『The Tonight Show Starring Jimmy Fallon』のスペシャル週間企画「BTS Week」の一環として、景福宮の勤政殿および慶会楼を背景にしたパフォーマンスを披露し、大きな話題を集めた。それから約5年半ぶりとなるソウル中心部での今回のステージは、BTSの新たな出発を象徴する特別な瞬間になることが期待されている。

『BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG』は、Netflixとの共同プロジェクトとして進行される。韓国で開催される主要イベントがNetflixを通じて190以上の国・地域においてリアルタイムで生中継されるのは初の試みとなる。本カムバックステージは、全世界をつなぐ大規模なイベントとして企画されており、BTSのグローバルな影響力を改めて証明する場となる見込みだ。

所属事務所のBIGHIT MUSICは、「新譜 ‘ARIRANG’は、BTSの原点とアイデンティティ、そして現在彼らが伝えたい感情を詰め込んだアルバムだ。『アリラン』という言葉が持つ象徴的な意味もあるので、韓国を代表する空間で最初のステージを届けたいと考えた」と、光化門広場をカムバックの舞台に選定した理由を明かした。

さらに3月27日には、新譜の制作過程を追ったドキュメンタリー映画『BTS: THE RETURN』がNetflixにて独占公開される。本作には、約3年9ヶ月ぶりに新譜をリリースするメンバーたちが、音楽制作の過程で抱いた葛藤や、「今のBTS」が完成されるまでの軌跡が収められている。

3月20日午後1時にリリースされるThe 5th Album ‘ARIRANG’には、全14曲が収録される。BTSのアイデンティティ、恋しさ、そして深い愛という普遍的な感情を描いた作品となっており、グローバルリスナーからの幅広い共感が期待される。