22年に音楽活動から一線を退くと宣言した歌手の吉田拓郎（79）が、2日放送のニッポン放送「吉田拓郎のオールナイトニッポンPremium」に出演。改めて自身の「引退」を否定した。

吉田は「ちまたでネットニュースとか、フェイクみたいなのが言いたい放題だから。その人が行ったことを真に受けて、それがまた広がっていく。そういうのはよくないよと」と、まずはSNS社会で拡散するニュースについて警鐘を鳴らした。

そして「吉田拓郎さんは引退したんですかって（言われる）。皆さんに聞きたいです。俺いつ君らに“引退します”って言ったか？絶対言ってない。引退って言葉嫌いなんだもん。僕はリタイアする…同じか（笑い）。ただ、リタイアする現場が違う。僕は音楽はやめないって名古屋のステージで2019年にステージから言ってるんだよ。（ただ）いろんなことはやめる。何かっていうと、全国ツアーは僕にはもうできないと。歌をやめるとは言ってない。ギターを弾くのをやめるとは言ってない、曲を作るのをやめるとは言ってない」と改めて反論した。

「だから去年はキンキキッズやら篠原ともえやらキムタクやらいろんな人に曲を（提供した）。それ引退って言わないでしょ」

続けて「とにかく引退させたがってるやつがいるんだろうと。“引退を破棄して拓郎復活”？違うって。俺復活なんてしてないよ。ミュージシャンが引退なんて言う必要ないんだよ。ミュージシャンに引退は似合わないんだから。引退なんて言ってるミュージシャンは好きじゃない」と力を込めた。

先月にはイベント、コンサートの企画、運営を行うプロモーター「サウンドクリエーター」の公式サイトが更新され、吉田が「スペシャル連載エッセイ」のコーナーで「本当に『たった2ヶ所ですがスペシャルLive』をやる事になりました」と今春7年ぶりにライブを開催すると告知していた。22年末に音楽活動から一線を退くとしていたが、事実上の撤回宣言で、ファンからは喜びの声が上がっていた。

ラジオではそのライブの詳細も発表。「吉田拓郎 スペシャルLIVE 春だったね2026」と題し、場所は名古屋と大阪の2カ所。4月13日に愛知県芸術劇場、同25日に大阪・フェスティバルホールで行われる。