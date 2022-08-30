1992年、本誌のインタビューに登場した加山雄三。この年の夏に『サライ』は作られた8月28日、生放送の『24時間テレビ45』（日本テレビ系）で、歌手の加山雄三が「サライ」を歌い上げた。加山は、年内でコンサート活動から引退することを6月に発表しており、『24時間テレビ』恒例の「サライ」もこれが最後になる。同番組内で加山は、引退理由について「体が具合悪くなって倒れちゃって」と明かす。その後、体調は回復したが、