日本テレビ系「世界の果てまでイッテＱ！」が１日、放送され、意外すぎる超大物の体を張った企画挑戦が予告され、ＳＮＳ上に驚きの声があふれる反響となっている。

「近日公開イッテＱ！」として、ガンバレルーヤら温泉同好会メンバーがフィンランドへ。そこに登場したのが、ちゃんみな。「アタシは、本物の、ちゃんみなだよ」とポーズを決めると、同好会メンバーから「うわぁ〜〜〜〜っ！」と声があがった。

ナレーションやテロップでは、「ちゃんみなが寒中水泳に挑戦」「次回 寒中水泳 ｉｎ フィンランド」「ちゃんみながイッテＱ！初参戦」などと予告。イッテＱの公式ＳＮＳでも、ちゃんみなが震えながら冷たい水の中に入る様子や、「寒中ＴＡＫＥ」として冷たい水の中で歌う様子が公開された。

「んぁ？！ちゃんみな？！出るん？！」「なんやこれ！楽しみ過ぎる」「マジで！？ヤバすぎる！！すっごい楽しみ！！」「ちゃんみなさん何やっとるんですかｗｗｗ」「腹痛い笑絶対おもしろいまさか過ぎる」「えええ！？まさかのイッテＱ出演ですか？！」「売れてるし歌手だしお母さんなんだから体張らなくていいのに」「ちゃんみながイッテＱ出るの意外すぎる」「入水の時点でちゃんみなカッコよすぎ」「昨日イッテＱ見てたら突然出てきてひっくり返りました」などコメントが殺到し、騒然となっている。