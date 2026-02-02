TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のYEONJUN（ヨンジュン）と、ENHYPEN（エンハイプン）のNI-KI（ニキ）によるコラボダンス動画が公開され、熱い注目を集めている。

【動画】①②ヨンジュン×ニキ、圧巻のコラボダンス ③④⑤⑥2024年のコラボ ⑦まだかわいらしさ残るふたり！2023年「Sweet Venom」コラボダンス

■TXTヨンジュンの笑顔、フードが外れるほど激しく踊るENHYPENニキ

共に名ダンサーとして知られるヨンジュンとニキ。これまでも手加減なしの全力コラボダンスを披露し、ファンを喜ばせてきた。

今回、TOMORROW X TOGETHERの公式SNSには、ヨンジュンのソロ曲「Talk to You」を踊る動画が公開。黒のキャップを被り白のフード付きパーカーを着用したNI-KIと、金髪に青のブルゾン姿のヨンジュンは、デニムボトムスにキャメルカラーのシューズを合わせ、どこか“兄弟感”のあるリンクコーデで登場する。

リズムに乗りながら握手を交わすと、ジャンプやターン、床に手をついて回転するなど、全身をくまなく使ったダイナミックな振り付けを躍動感たっぷりに披露。その激しい動きの中で、途中ニキの被っていたフードが外れる場面も。ときおりヨンジュンがのぞかせる、ニキとのダンスが“楽しくてたまらない”といった表情にも注目だ。

■ENHYPENの新曲「Knife」をキレキレに踊るヨンジュンとニキ

続いて、ENHYPENのSNSには、新曲「Knife」を踊る動画が公開。こちらでは、ふたりが腕と腕を合わせた後、手で鋭い刃の動きをかたどるキレのある振り付けを、没入感たっぷりに披露している。

音に体を当てるようなハマりのある動きと、完璧なシンクロぶりで、見る者に爽快感を与えるパフォーマンスだ。

SNSには、「第4世代のトップダンサーコンビきた！」「ヨンジュンニキは無敵！最高すぎる！！」「靴の色がお揃いでかわいい」「お互いへのリスペクトを感じる」「2人のダンスを見ていると気持ちいい」「ヨンジュンがお兄ちゃんしていて最高」といった絶賛のコメントが相次いで寄せられている。

■動画：2024年のTXTヨンジュン×ENHYPENニキ ダンスコラボ

■動画：まだかわいらしさ残る、2023年のヨンジュン×ニキによるENHYPENの「Sweet Venom」