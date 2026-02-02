「私は目で落とす」“世界で最も美しい顔”選出の林ゆめがモテの必殺技を告白！恋リア『ラブキン2』に元AKB48永尾まりやら16人集結
ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』(全8話)が、2026年2月11日(水)22時より配信される。このたび参加メンバー16人が発表され、“世界で最も美しい顔100人”に選出された林ゆめさんのインタビューも公開された。
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認する“爆モテ”美男美女16人がハイクラスな駆け引きを繰り広げ、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛バトル。参加者たちには「モテランキング」が常時発表され、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりになってしまう。無慈悲なランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋--。シーズン2では地中海に浮かぶ美しい島国・マルタを舞台に、策略と恋が激しく交錯するモテバトルが壮大なスケールで描かれる。
■林ゆめが明かす“モテの必殺技”「意識的に目を合わせる」
公開されたインタビューでは、“世界で最も美しい顔100人”に3年連続でノミネートされた経歴を持ち、“新世代のくびれ女王”として知られるタレントの林ゆめさんが、“モテの秘訣”を明かしている。
「あんまり意識したことはないですけど、愛嬌とかじゃないですか？もともと性格が明るいので、常にニコニコして基本笑ってはいますね。人見知りもしないですし」と語る林さん。さらに必殺技を問われると「私は目で落としますね。目力があるってよく言われるので、意識的に相手と目を合わせるようにしています」と自信をのぞかせた。
■人生で忘れられない恋愛「鬼のアタックをしました(笑)」
過去の恋愛についても赤裸々に告白。「基本的には好きな人ができても、相手から告白してもらえる人生を送ってきたんですけど。その中で1人だけ、初めて自分から告白した人がいて」と切り出すと、「イケメンで、見た目と同じくらい中身もすてきな人で。もう一目惚れみたいな感じで、鬼のアタックをしました(笑)。その人とは長く続きましたし、印象に残っていますね」と振り返った。
番組の見どころについては「モテランキングも激動ですし、メンバーの魅力が爆発しているので楽しんでいただければ」と呼びかけている。
■元AKB48永尾まりや、『バチェロレッテ』出演の現役医師ら16人が集結
今回発表された参加メンバーは、経歴・職業ともに多彩な顔ぶれがそろった。女性陣は林ゆめさんのほか、元AKB48でモデル兼女優の永尾まりやさん(31歳)、シーズン1からリベンジ参戦となる小悪魔ageha専属モデルの聖菜さん(23歳)、『今日、好きになりました。』出演のタレント・高橋かのさん(24歳)、海外タレントの西山乃利子さん(25歳)、女優の木村葉月さん(25歳)、タレント兼レースクイーンの川瀬もえさん(32歳)、ショーダンサーのるみさん(27歳)の8人。
男性陣は、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者の白鳥大珠さん(29歳)、内科医師の坂口隆志さん(35歳)、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍する岩城滉太さん(33歳)、モデルの陸大成さん(25歳)、俳優兼モデルの小黒直樹さん(28歳)、飲食店経営者の田中ゆうきさん(30歳)、俳優の奥雄人さん(28歳)、同じく俳優の原田夕季叶さん(21歳)の8人が名を連ねる。
■「まりやの飲み会は男が1時間ごとに交代」規格外のモテ伝説も
注目すべきは、恋愛リアリティーショー経験者の多さだ。白鳥大珠さんはNetflix『オオカミちゃんには騙されない』、坂口隆志さんはPrime Video『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン3に出演した経験を持つ。さらに『シャッフルアイランド』『恋する♡週末ホームステイ』『恋愛ドラマな恋がしたい』など、人気番組の出演者たちが顔をそろえた。
先行映像では強烈な“モテエピソード”も続々と飛び出している。永尾まりやさんの元AKB48の先輩で、シーズン1に出演したみほさんは「誇張なしでガチで日本一モテる」「まりやの飲み会は男が交換制。まりやに会いたすぎて1時間ごとに男が替わる」とその規格外のモテっぷりを証言。格闘家の白鳥さんは「僕チャンピオンなんで、それだけでモテる」と豪語し、内科医師の坂口さんは「自分がやりたいことを貫いてたら、ハイスペと呼ばれてただけ。世が勝手に呼んでる」と語るなど、恋愛強者たちのプライドと自信が早くも火花を散らしている。
■スタジオMCは霜降り明星せいや、YOU、菊池風磨、谷まりあ
スタジオMCは、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやさん、タレントのYOUさん、菊池風磨さん(timelesz)、谷まりあさんが務める。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
果たして“モテNo.1”の称号を手にするのは誰なのか。2026年2月11日(水)の配信開始が待ち遠しい。
