「犬を飼うなら家を出ていく」と猛反対していたおじいちゃん。しかし、いざワンコをお迎えすると、想像以上に溺愛する姿がTikTokで大反響！「あるあるですよね！」「家族の誰よりも溺愛しちゃうんだよねw」「おじいちゃんが1番構ってる説w」などの声が寄せられ、記事執筆時点で180万回も再生されています。

【動画：『犬を飼うなら家を出て行く』と大反対していたおじいちゃん→お迎えすると…嘘のような『溺愛』】

犬を飼うことに大反対していたけど…

TikTokアカウント「じいじとイヌ（@adorable_son）」さまに投稿されたのは、おじいちゃんとトイプードル「ノエル」ちゃんのある1日の様子です。

地域で自治会長をされているおじいちゃん。実は、家族が犬を飼いたいと言っていた当初、猛反対していたのだそう。その反対っぷりは凄まじく「犬を飼うなら家を出ていく！」とまで言っていたのだとか！

しかし、そんな厳格なおじいちゃんの住むお家に、トイプードルのノエルちゃんがやってくると……

イチャイチャしてる！おじいちゃんは自分の膝の上にノエルちゃんを乗せ、自然な様子で抱っこ♡ノエルちゃんも安心しておじいちゃんにもたれかかっている様子を見ると、普段からこうして仲睦まじく過ごしているのでしょう。

1日中、一緒に過ごす姿が微笑ましい！

また、別の時間には、ボールを使って一緒に遊んであげる姿も！

そして、しばらく遊んだ後は、再びおじいちゃんの腕の中に入り、寄りかかって眠るノエルちゃんの姿が♡足をダランと伸ばし、とてもリラックスしている様子がうかがえます。

とても自然体で寄り添い合うおじいちゃんとノエルちゃんの様子からは、お迎えする前に猛反対していたなんてとても信じられません！180度態度を激変させ、ノエルちゃんを溺愛するおじいちゃんなのでした！

仲良しすぎるふたりの姿が大反響

あまりにも仲良しすぎるふたりの姿は、 TikTokでも大反響！再生回数は180万回を突破し、「あるあるですよね！」「家族の誰よりも溺愛しちゃうんだよねw」「おじいちゃんが1番構ってる説w」などの声が寄せられています。

TikTokアカウント「じいじとイヌ」さまでは、今回ご紹介したおじいちゃんとノエルちゃんのほのぼのした日常が更新されています。

毎日一緒に過ごすふたりは、まるでずっと一緒に過ごしてきた親友のよう！ぜひ他の日の投稿もチェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「じいじとイヌ（@adorable_son）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。