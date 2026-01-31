プロ野球・阪神タイガースの森下翔太（25）が1月26日、unopulir京橋店 店長の公式Instagramに登場。ヘアカットの様子を収めた動画が公開された。投稿では「森下くんWBC選出おめでとうございます！ キャンプ前にメンテナンス」と紹介され、キャンプインを控えたタイミングで散髪に臨む姿が映し出されている。

【画像】坂本誠志郎、32歳誕生日を森下翔太ら祝福 公開された写真に「どういう状況」「沼に堕ちました」と反響続々

動画には、カウンセリングからヘアカットまで、鏡の前に座る森下の姿が収められている。施術中には思わず目をこする仕草もあり、鏡越しに仕上がりを確認する様子からは、試合中とは違う素顔ものぞく。整えられていく髪型とともに、今年の目標なども語り、自然体の雰囲気が伝わる映像となっている。

【画像】キャンプ前に散髪に臨む森下（画像はunopulir京橋店 店長公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「ほんまにかっこいいしかわいいの渋滞でしんどい」「最高にかわいいし、かっこいい！」「格好いいね～ 大人の雰囲気ですね」「仕上がりの良さもさることながら、途中の目をこすってる翔太くんが可愛らしくて良い」といった声が寄せられている。