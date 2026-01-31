幻想的な雪景色！青森県弘前市「弘前城雪燈籠まつり」

桜の名所として知られる青森県弘前市の弘前公園。

そんな弘前公園にて、2026年2月6日(金)から2月11日(水・祝)までの期間、冬のイベント『弘前城雪燈籠まつり』が開催されます。

1977年から続く『弘前城雪燈籠まつり』は、長くて辛い北国の冬を楽しく演出しようと市民の手作りでスタートしたお祭りです。

記念すべき第50回を迎える今回は、家族で楽しめる特別企画も実施されます。

青森県弘前市「弘前城雪燈籠まつり」

開催期間：2026年2月6日(金)〜2月11日(水・祝)

開催時間：10:00〜21:00(最終日11日は20:00まで)

会場：弘前公園

入園料：無料

特設ページ：https://www.hirosaki-kanko.or.jp/edit.html?id=cat02_winter_yuki

厳冬の夜、雪化粧した天守と老松がライトアップされ、幻想的で詩情豊かな郷愁を誘います。

公園全体に約150基に及ぶ大小様々な雪燈籠や雪像が配置され、灯りがともされたミニカマクラ群や雪像は照明に浮かぶ弘前城とあいまって幽玄の世界へ誘います。

メイン会場の四の丸には、歴史的建造物などをかたどった大雪像や、大きな滑り台も作られ、雪を楽しむたくさんのイベントが行われます。

※雪像等の各種制作物については、積雪の状況により変更・中止となる場合があります

※会場は圧雪のため大変滑りやすくなっていますので、冬道用の靴や滑り止めを着用のうえ、来場ください

※ペットの散歩はご遠慮ください(ほ助犬を除く)。

ケージ、ペットカート(バギー)、抱きかかえにより入場できます。

ただし、建物内への入場はできません

※弘前公園内での許可のないドローンなどの無人航空機の飛行は、落下による重大事故・けがにつながるおそれがあるため禁止されています

まつりの見どころ

大雪像

第50回となる記念のまつりであることや、令和8年は曳家による天守の移動が予定していることから、大雪像の第1回のテーマで、弘前市のシンボルである弘前城天守をテーマに制作します。

会場は弘前公園内 四の丸です。

プロジェクションマッピング

大雪像をスクリーンにして、弘前の四季やまつりをテーマとしたプロジェクションマッピングを投影します。

会場は弘前公園 四の丸で、17:30から30分間隔で毎日上映されます(最終上映20:30)。

弘前雪明かり

北の郭エリアに来場した方にキャンドルが渡されます。

皆さまが置いたキャンドルで、明かりの溢れる空間を創る企画です。

会場は弘前公園 北の郭で、時間は17:00〜21:00(最終日11日は20:00まで)です。

※キャンドル配付は18:00〜、なくなり次第終了

ミニカマクラ

弘前公園 西の郭(蓮池周辺)に約300基のミニカマクラを設置し、園内を彩ります。

ローソクを灯したミニカマクラが並び、あたりは雪と光のファンタジーに包まれます。

津軽錦絵大回廊

弘前ねぷたまつりに出陣したねぷたの鏡絵や見送り絵などを再利用し、津軽錦絵の回廊をつくります。

会場は弘前公園 二の丸遊園地前通路です。

第50回特別企画

りんごねぷたストリート

弘前らしさを表現できるフォトスポットとして、りんご型のねぷたを用いた回廊が設置されます。

約200個の色とりどりのりんごねぷたと、入口に設置される高さ2mのりんごねぷたオブジェでまつりを盛り上げます。

会場は弘前公園 追手門〜植物園入口付近です。

大すべり台プロジェクションマッピング

四の丸に設置される大すべり台に、滑る人の動きに連動するプロジェクションマッピングを投影します。

時間は17:30〜21:00(最終日11日は20:00まで)です。

みんなで作ろう！雪だるまチャレンジ

雪国らしい新たなフォトスポットを来園者の手により生み出してもらうことを目的に、弘前公園内に雪だるま制作推奨エリアが設けられます。

自由に雪だるまを作って、市民広場を50体の雪だるまで埋め尽くす企画です。

開催日時は2026年2月6日(金)〜2月8日(日)11:00〜15:00、会場は弘前公園 市民広場です。

※時間外も雪だるまの制作は可能です

※時間内に制作される方には、雪だるまを彩るキャンドルライトを貸し出します(無くなり次第終了)

※2月9日以降もキャンドルの点灯を行います

チャンバラ合戦 弘前城冬の陣

子どもたちに人気の体験型企画「チャンバラ合戦」を実施します。

当たっても痛くないスポンジの刀を持ち、腕に命(カラーボール)を取り付けて大人数で戦う、戦国時代の戦いを思い起こさせるような体験型アクティビティです。

開催日時は2026年2月11日(水・祝)で、第1部は11:00〜12:00、第2部は13:00〜14:00です。

会場は弘前公園 レクリエーション広場で、参加費は無料。

対象は5歳以上で、各部100名まで参加できます。

申込は2026年2月10日(火)までに専用URLから行います。

申込：こちらのURLから https://hirosakijyo.peatix.com/

問い合わせ先はIKUSA(03-5960-5193、受付時間：10:00〜18:00)です。

周辺イベント

冬に咲くさくらライトアップ

さくらの枝に積もった雪をライトアップし、まるで満開のさくらが咲いているように見える幻想的な光景が楽しめます。

会場は弘前公園外濠(弘前市役所付近)で、2026年2月28日(土)まで、日没〜21:30に開催されます。

※天候や積雪状況により見え方は異なります

第50回弘前城雪燈籠まつり チラシ・会場マップ

チラシ

会場マップ

雪と光が織りなす幻想的な風景や、第50回ならではの参加型企画が満載の冬のお祭りです。

青森県弘前市で開催される「弘前城雪燈籠まつり」の紹介でした。

