AmazonのスマイルSALEをパトロールしていたら、びっくりしました。

PFUの「HHKB Professional Classic英語配列」が26%オフになっている。

PFU キーボード HHKB Professional Classic 英語配列／墨 20,000円 Amazonで見る PR PR

2,000円オフとかは定期的にやっているのを見ているけれど、26%オフって……！ 思わず二度見のお値段。だって、2万円ですもん、

「HHKB Professional Classic」だけでなく、「HHKB Studio」も5%オフで4万1800円になっているし、「HHKB Professional HYBRID Type-S」も8%オフの3万3850円とお得になっています。

PFU HHKB Studio 英語配列／墨 41,800円 Amazonで見る PR PR

PFU キーボード HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列／白 33,850円 Amazonで見る PR PR

英語配列、日本語配列、刻印、無刻印といろいろ選べますが、セール対象になっているものとなっていないもの、在庫があるものとないものがあるので、狙っていたHHKBが安価になっていたら逃さずゲットしたいところです。

ちなみに、私はHHKBのキーボードは「何台持っていてもいい派」です。状況に応じて使い分けています。ワークデスクにセットしてあるのは「HHKB Studio」で、ノマドワーク用は「Professional HYBRID Type-S」です。TPOに合わせて、軽さ、打鍵感、音で使い分けています。

わかっています、究極の贅沢です。

というわけで、「すでに持っているしな」という方も、ぜひ2台目、3台目を考えてみてください。

