この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

骨と皮だったライギョが9ヶ月で激変！愛情あふれる飼育の記録に感動

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「ガリガリのライギョを９ヶ月飼育したら…【やせすぎ雷魚275日目】」と題した動画を公開。動画では、かつて骨のように痩せ細っていたライギョが、9ヶ月間の飼育を経てたくましく成長した姿が記録されています。



動画に登場するのは、投稿者が飼育している一匹のライギョ。飼育を開始したのは2022年7月1日で、撮影時点（2023年4月1日）で9ヶ月、日数にして275日が経過しました。飼育当初は「ウナギみたい」「骨です」と表現されるほどガリガリに痩せこけていましたが、今ではすっかり肉付きが良くなっています。特に頬や頭の後ろの肉がふっくらとし、たくましい姿へと変貌を遂げました。



この日は、飼い主が餌用の冷凍庫を整理した際に見つけたという食材を与えることに。出てきたのは、ブラックバスやブルーギル、そしてキッチンペーパーに包まれた「謎の塊」。解凍してみると、その正体はなんと大きなタコの足でした。友人からおすそ分けしてもらったものの、食べきれずに冷凍していたようです。



早速、食べやすい大きさにカットしたタコの足をライギョの前に差し出すと、勢いよく食いつきます。大きなタコの足を時間をかけてゆっくりと飲み込んでいく様子は迫力満点。その後、ブルーギルも一口でぺろりと平らげ、食欲旺盛な姿を見せました。



ガリガリだった頃の面影はなく、たくましく成長したライギョ。飼い主の愛情を受けて元気を取り戻し、豪快にご馳走をたいらげる姿は、見る人に驚きと感動を与えてくれます。