日本のレジャーの原風景『スワンボート』なぜここまで定着？爆売れさせた奇跡の改良…それは“しっぼ”

日本の水辺の風景といえば、真っ先に思い浮かぶのが「スワンボート」ではないでしょうか。のどかな公園の池や、山々に囲まれた湖で、優雅に、あるいは必死に足を動かして進むあの白い鳥の姿は、いまや日本のレジャーにおける「原風景」の一つと言っても過言ではありません。

しかし、なぜこれほどまでにスワンボートが日本中に普及したのか、その背景に隠されたドラマを知る人は意外に少ないものです。そこには、一企業家の情熱と、時代の変化、そして「しっぽ」が生んだ奇跡のヒット物語がありました。

スワンボート

ボストンから群馬へ

スワンボートの歴史を遡ると、意外にもその発祥は日本ではありません。世界初のスワンボートは、1877年にアメリカのボストンにあるパブリック・ガーデンで誕生しました。

当時、ロバート・ワグナーという人物が、ワーグナーのオペラ『ローエングリン』に登場する騎士が白鳥に導かれるシーンにインスピレーションを受け、白鳥を模したボートを作ったのが始まりとされています。

しかし、現在私たちが日本の各地で目にしているスワンボートは、このボストンのものとは異なります。日本にスワンボートを定着させたのは、群馬県邑楽郡明和町にあるボートメーカー、株式会社スナガ（旧・砂賀造船所）でした。

ボストンのスワンボート（操縦士が白鳥の後ろに立つ）

法律の改正がスワンを生んだ？

1970年代前半、日本の水辺のレジャーは今とは少し異なる様相を呈していました。当時は手漕ぎボートに加え、小型のエンジンを搭載したモーターボートが人気を博していました。当時は免許がなくても手軽に乗ることができたため、多くの子どもたちや家族連れがスピード感を楽しんでいたのです。

ところが、手軽さゆえに事故が相次ぐようになります。これを受けて1974年（昭和49年）、船舶職員法（現在の船舶職員及び小型船舶操縦者法）が改正されました。これにより、たとえ小型の動力付きボートであっても、操縦には「小型船舶操縦士」の免許が必要になったのです。

この法改正は、水辺の観光地に大きな打撃を与えました。免許を持たない一般の観光客がエンジン付きボートに乗れなくなり、水辺から子どもたちの歓声が消えてしまったのです。

運命の白鳥との出会い

この状況を打破しようと立ち上がったのが、スナガの創業者である砂賀良夫氏でした。彼は「免許がなくても、子どもたちが自らの力で進めるボートを作れないか」と考えを巡らせました。

そこで彼が注目したのが、当時、観光地で大流行していた「サイクリング」でした。自転車のようにペダルを漕いで進む仕組みをボートに取り入れれば、免許は不要で、なおかつ手漕ぎボートよりも楽に移動できるはず。そう確信した良夫氏は、1975年（昭和50年）に日本初となる「足漕ぎボート」を開発します。

しかし、初期の足漕ぎボートは期待に反して全く売れませんでした。当時のデザインはシンプルで、機能性を重視した「箱型」に近い地味なものだったからだそうです。子どもたちの目を引くには至らず、レジャーとしての魅力にも欠けていました。

「もっと親しみやすいデザインはないか」と悩み続けていた良夫氏に、転機が訪れます。ある日、会社からほど近い群馬県館林市の「多々良沼（たたらぬま）」を訪れた際、シベリアから飛来した美しい白鳥の姿を目撃。

水面に浮かぶ優雅な白鳥の姿。これこそ水辺の乗り物に最もふさわしいのでは--。この直感に基づき、試行錯誤を重ねて1981年（昭和56年）、ついに白鳥の形をした足漕ぎボートが誕生しました。

しっぼが起こした逆転劇

ところが、完成したスワンボートも当初は苦戦。初期モデルは首の曲線などにこだわったものの、どこか「置物」のような印象が拭えず、爆発的なヒットには至りませんでした。

ここで、良夫氏はさらなる改良を加えます。それまでのモデルにはなかった「可愛らしいしっぽ」をデザインに取り入れたのです。このワンポイントの工夫が、ボート全体に愛嬌を与え、子どもたちの心を一気に掴みました。

一度人気に火が付くと、瞬く間に日本中の公園や湖の管理者から注文が殺到し、製造が追いつかないほどのパニック状態に。スワンボートの成功を受け、パンダやコアラといった動物シリーズも開発されましたが、やはり王座に君臨し続けたのはスワンでした。

誕生から40年以上が経過した現在でも製造風景は驚くほど変わらず、群馬の工場で一つ一つ職人の手作業によって作られています。

昭和レトロブームのいま、童心にかえり乗ってみてはいかがでしょうか。

写真：フォトＡＣより