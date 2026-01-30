【本日の見通し】ドル円は方向性を探る動きか



前日の海外市場では、１５３円台半ばから１５２．６０近辺まで下落した後、終盤にかけて下げ渋って１５３円台を回復した。一時的な下落の背景には、高値更新を続けてきたＮＹ金の一時的な乱高下の影響を受けたとの見方もあった。ＮＹ金の急落でリスクオフのドル買いとなり、ユーロドル、ポンドドル、豪ドル/ドルが急落。追随してユーロ円、ポンド円、豪ドル円も急落。クロス円の下げに追随してドル円も一時的に下落したとみられる。



今日のドル円は１５３円近辺を軸としたもみ合いとなり、方向性を探る動きが見込まれる。米政府機関の再閉鎖のリスクが高まっていることやイラン情勢の緊張が再燃していることなどもあり、ニュースのヘッドラインに左右されやすい展開か。



ユーロドルは海外市場で１．１９ドル台前半まで下落した後、１．１９台後半まで上昇している。今日は１．１９台を中心とする推移となりそうだ。



ポンドドルは海外市場で１．３７４０台まで急落後に１．３８台を回復した。今日は１．３８ドル近辺での推移が見込まれる。



ユーロ円はＮＹ時間に入って売りが強まり、一時１８２円台前半に下落。売りが一服すると１８３円台を回復した。今日はドル円に左右されそうだが、１８３円近辺での推移が見込まれる。



ポンド円は海外市場で２１０円近辺まで下落した後、２１１円台半ばまで戻した。今日の東京市場では２１１円台を中心とする推移が見込まれる。



MINKABU PRESS

外部サイト