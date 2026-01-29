＜総重量5kg＞北関東の大口娘が巨大「10段タワー丼」爆食：デカ盛りハンター
「デカ盛りハンター」（毎週金曜夜7時25分）。
1月23日（金）に放送された「ハンターに勝ったら10万円!10段タワー丼を爆食バトル！」をプレイバック！
【動画】＜総重量5kg＞"北関東の大口娘"、ドデカ「10段タワー丼」爆食
舞台は、人気和食チェーン「すしめん処 大京」。
新人ハンター“北関東の大口娘”ことりっかちゃんと、脇知弘&上原わかなの俳優チームが、ガチンコの大食いバトルを繰り広げる。
対決メニューは、総重量5kg、10段重ねの「スペシャルタワー丼 大京MAX」。
海鮮バラちらし、ねぎとろ丼、天ぷらを重ねた店の名物「天ぷらタワー丼」を、約4倍に巨大化したデカ盛りタワーだ。
制限時間は60分。先に完食するか、より多く食べたチームの勝利となる。
俳優チームがハンターに勝てば賞金10万円！ 戦いの行方を、MCの三四郎（小宮浩伸、相田周二）が見守った。
1段目は、揚げたてさくさくの「天ぷら盛り合わせ」200g。
りっかちゃんは上の段からハイスピードで食べ進め、大きな穴子にも大口で食らいつく。
俳優チームは、1段ごとに分担して食べる作戦。
寿司110貫をぺろりと平らげた経験を持つ脇は、1段目の天ぷらを担当。
焼肉でカルビ100人前を完食したこともある上原は、2段目の「タコさんウインナー」200gから食べ進める。
その後も、脂身が苦手な脇は3段目の中トロ丼、5段目のウニ・いくら丼と海鮮系の段を担当。一方、揚げ物が得意な上原は4段目の塩から揚げ丼を担当し、チームワークで食べ進めていく。
海鮮が大好きなりっかちゃんは、6段目のうな丼、7段目のサーモンユッケ丼を堪能。
両チーム一進一退の攻防が続く。
8段目には、俳優チームの脇がひと足先に到達。
上原は、9段目の500gという大ボリュームの海鮮バラちらしに突入。中央に隠された黒毛和牛のにぎり寿司に「最高」とテンションMAX！
終盤になっても3人の食べっぷりは衰えず、脇はついに10段目のそばへ。
9段目までを一人で食べ尽くしたりっかちゃんも、まだ半分以上の余裕があるという驚異の胃袋で、そばを吸い込む。
上原も9段目を完食し、脇とともにラストのそばをすする。
しかし、ここで脇のお腹に限界が…。徐々にペースが落ちる中、りっかちゃんが動いた！
つけ麺スタイルをやめ、そばの器につゆを直接ぶっかける作戦に変更。これで一気にスピードアップ！
俳優チームもこの作戦をまねるが、りっかちゃんが怒涛の勢いで完食。人数差をはねのけ、僅差で勝利を収めた。
両チームの食べた総重量は10kg。「すしめん処 大京」さん、ごちそうさまでした！
1月23日（金）に放送された「ハンターに勝ったら10万円!10段タワー丼を爆食バトル！」をプレイバック！
【動画】＜総重量5kg＞"北関東の大口娘"、ドデカ「10段タワー丼」爆食
舞台は、人気和食チェーン「すしめん処 大京」。
新人ハンター“北関東の大口娘”ことりっかちゃんと、脇知弘&上原わかなの俳優チームが、ガチンコの大食いバトルを繰り広げる。
対決メニューは、総重量5kg、10段重ねの「スペシャルタワー丼 大京MAX」。
海鮮バラちらし、ねぎとろ丼、天ぷらを重ねた店の名物「天ぷらタワー丼」を、約4倍に巨大化したデカ盛りタワーだ。
俳優チームがハンターに勝てば賞金10万円！ 戦いの行方を、MCの三四郎（小宮浩伸、相田周二）が見守った。
1段目は、揚げたてさくさくの「天ぷら盛り合わせ」200g。
りっかちゃんは上の段からハイスピードで食べ進め、大きな穴子にも大口で食らいつく。
俳優チームは、1段ごとに分担して食べる作戦。
寿司110貫をぺろりと平らげた経験を持つ脇は、1段目の天ぷらを担当。
焼肉でカルビ100人前を完食したこともある上原は、2段目の「タコさんウインナー」200gから食べ進める。
その後も、脂身が苦手な脇は3段目の中トロ丼、5段目のウニ・いくら丼と海鮮系の段を担当。一方、揚げ物が得意な上原は4段目の塩から揚げ丼を担当し、チームワークで食べ進めていく。
海鮮が大好きなりっかちゃんは、6段目のうな丼、7段目のサーモンユッケ丼を堪能。
両チーム一進一退の攻防が続く。
8段目には、俳優チームの脇がひと足先に到達。
上原は、9段目の500gという大ボリュームの海鮮バラちらしに突入。中央に隠された黒毛和牛のにぎり寿司に「最高」とテンションMAX！
終盤になっても3人の食べっぷりは衰えず、脇はついに10段目のそばへ。
9段目までを一人で食べ尽くしたりっかちゃんも、まだ半分以上の余裕があるという驚異の胃袋で、そばを吸い込む。
上原も9段目を完食し、脇とともにラストのそばをすする。
しかし、ここで脇のお腹に限界が…。徐々にペースが落ちる中、りっかちゃんが動いた！
つけ麺スタイルをやめ、そばの器につゆを直接ぶっかける作戦に変更。これで一気にスピードアップ！
俳優チームもこの作戦をまねるが、りっかちゃんが怒涛の勢いで完食。人数差をはねのけ、僅差で勝利を収めた。
両チームの食べた総重量は10kg。「すしめん処 大京」さん、ごちそうさまでした！