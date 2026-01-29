¡Ú300Âæ¸ÂÄê¡Û¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼ÆüËÜ¾åÎ¦75Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ø¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼75+¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÙÈ¯Çä
¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼ÆüËÜ¸ÂÄêÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤¬ÅÐ¾ì
¥¸¥ã¥¬¡¼¡¦¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÆüËÜ¸ÂÄêÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼75+¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥×¥é¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¡Ù¤Î¼õÃí¤ò1·î28Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼ÆüËÜ¾åÎ¦75¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ø¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼75+¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤È¡Ø¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥à¥í¥Þ¥Á¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¡¡Á´21Ëç
¤³¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ï¡¢1950Ç¯¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¥ª¥ê¥¸¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º1¡Ù¤¬ÆüËÜ¤Ë½é¾åÎ¦¤·¤Æ¤«¤é75Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼ÆüËÜ¾åÎ¦75Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ÂÄê¼Ö¡Ø¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼75+¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬1·î28Æü¤ËÈ¯Çä¡£ ¥¸¥ã¥¬¡¼¡¦¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¸ÂÄêÂæ¿ô¤Ï300Âæ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼¡¦¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÀµµ¬ÈÎÇä¥ê¥Æ¥¤¥é¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø75+¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ë¤Ï¡¢75Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ËÁ¸±¤ÎÀº¿À¤È¿®Ç°¡¢¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ø¤Î°Õ»Ö¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½¹Ô¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢2019Ç¯¤ÎÆ³Æþ°Ê¹ß½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÈþ¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼
¡Ø¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼75+¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥ë¥É¥¢¤Ë¤Ï¡Ø75¡Ù¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥í¡¼¥Þ¿ô»ú¡ØLXXV¡Ù¤ò¾ÝÄ§Åª¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÀìÍÑ¥í¥´¥Ð¥Ã¥¸¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¥Ð¥Ã¥¸¤Ï¼Ð¤á¤Ë¸òº¹¤¹¤ë¥é¥¤¥ó¤äÎ©ÂÎÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤Ç¤¢¤ëÀÞ¤ê»æ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ø¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼75+¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥¦¡¼¥ë¥¹¥È¡¼¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡Ë¡£ ¥¸¥ã¥¬¡¼¡¦¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¤µ¤é¤Ë¡¢¾ðÇ®¤È³Ê¼°¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¼ë¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¤·ÁÈþ¤ÈÆÃÊÌ´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡Ø75+ EDITION¡Ù¤ÎÊ¸»ú¤ò¹ï¤ó¤À¥á¥¿¥ë¥Ð¥Ã¥¸¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
3¿§¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤È¿Íµ¤ÁõÈ÷
¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥«¥é¡¼¤Ï¡¢2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤«¤éÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¦¡¼¥ë¥¹¥È¡¼¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¡Ê¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ê¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¡¢¡Ø¥«¥ë¥Ñ¥Á¥¢¥ó¥°¥ì¥¤¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤Î3¿§¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡Ø¥¨¥Ü¥Ë¡¼¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¥ì¥¶¡¼¥·¡¼¥È¡Ù¤Þ¤¿¤Ï¡Ø¥¥ã¥é¥¦¥§¥¤¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¥ì¥¶¡¼¥·¡¼¥È¡Ù¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤À¡£
ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ø¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼75+¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡Ê¥¨¥Ü¥Ë¡¼¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¥ì¥¶¡¼¥·¡¼¥È¡Ë¡£ ¥¸¥ã¥¬¡¼¡¦¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ËÜÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼110 X¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯HSE D350¡Ù¤Ç¡¢3.0LÄ¾Îó6µ¤Åû¥¤¥ó¥¸¥Ë¥¦¥à¡¦¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥É¡¦¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÊMHEV¡Ë¤òÅëºÜ¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ350PS¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯71.4kg-m¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø22¥¤¥ó¥Á¥¢¥í¥¤¥Û¥¤¡¼¥ë¡Ù¡¢¡Ø¥³¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¤¥á¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¡¢¡Ø¥¨¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¤Ê¤É¡¢¾å¼Á¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿Íµ¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬É¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼75+¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢1229Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£