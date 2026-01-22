【「若葉ちゃんはわからせたい」2巻】 1月29日発売 価格：748円

双葉社は、紺吉氏によるマンガ「若葉ちゃんはわからせたい」2巻を1月29日に発売する。価格は748円。

本作は、webアクションにて連載中のラブコメディ。女子が苦手な高校生・大樹は幼馴染のボーイッシュ女子・若葉とだけは仲が良かったが、ある日可愛い服装で現れた双葉を女子として意識してしまう。第2巻では、若葉が大樹の変な水着のリクエストに応えたり、誕生日のお買い物デートに誘ったりするなど、さり気なくアプローチをするのだが……。

なお、第2巻の発売を記念して、本作の5話分無料公開がwebアクションにて実施されている。期間は1月29日12時から2月28日11時59分まで。

