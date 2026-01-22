水着やお買い物デートでアプローチ！「若葉ちゃんはわからせたい！」2巻が本日発売
【「若葉ちゃんはわからせたい」2巻】 1月29日発売 価格：748円
ボーイッシュな女子高生・若葉は、実は幼馴染の大樹のことが大好き！
水着！誕生日！夏祭り！
双葉社は、紺吉氏によるマンガ「若葉ちゃんはわからせたい」2巻を1月29日に発売する。価格は748円。
本作は、webアクションにて連載中のラブコメディ。女子が苦手な高校生・大樹は幼馴染のボーイッシュ女子・若葉とだけは仲が良かったが、ある日可愛い服装で現れた双葉を女子として意識してしまう。第2巻では、若葉が大樹の変な水着のリクエストに応えたり、誕生日のお買い物デートに誘ったりするなど、さり気なくアプローチをするのだが……。
なお、第2巻の発売を記念して、本作の5話分無料公開がwebアクションにて実施されている。期間は1月29日12時から2月28日11時59分まで。【試し読み】 【特典】
Webアクション「若葉ちゃんはわからせたい」のページ【「若葉ちゃんはわからせたい！」2巻】
大樹の変な水着のリクエストに応えてみたり、誕生日のお買い物デートに誘ったりして、さり気なくアプローチするけれど…？
ナマイキな若葉の妹・萌花なども加わりさらにわちゃわちゃ！くっつきそうでくっつかない大人気ドキマギ攻防戦ラブコメ!!
わからせチャンスのイベント盛りだくさんの第②巻!!