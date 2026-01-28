Phoenixx（フィーニックス）は、Nintendo Switch版鉱石収集ゲーム「ほりほりドリル」を3月19日に発売する。価格は980円。2月19日より予約受付を開始する。

本作は、黙々と遊べる地面採掘・鉱石収集ゲーム。敵もタイムリミットもない世界でのんびり採掘が楽しめる。また、集めた資源を使ってオリジナルのドリルをつくることもできる。コツコツ作業とハクスラ風装備システムを楽しみながら、地下999階を目指そう。

すでにiOS/Android/Steam版がリリースされており、Steam版では、ユーザーレビュー「圧倒的に好評」を獲得している。

3月19日 発売予定

価格：980円

お宝いっぱいの地下をコツコツ穴掘り

プレーヤーは、地面を掘りながら鉱石や宝箱を集めていく。かばんがいっぱいになったら地上に持って帰ろう。999階を目指すこともできる。

集めた資源はパズルのピース。設計図に資源のピースを当てはめると、強力なドリルができる可能性がある。

装備の組み合わせで特殊効果を増やして地下を掘りまくろう！

生成したドリルには運が良ければ特殊効果がつく。装備できるドリルの数も進めるごとに増えて、色んな特殊効果を組み合わせることが可能。装備と組み合わせを厳選した自分に合った最高のドリルで地面を削ろう。

(C)Toki Matsui

Published by Phoenixx Inc.