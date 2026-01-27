重労働な給油作業に加え、灯油1缶が「2000円」超え…。「エアコン暖房」のみにした場合、暖房費はどれくらい安くなりますか？

灯油ストーブのランニングコスト

TOYOTOMIの「RS-H29」という灯油ストーブを例に、ランニングコストを計算しましょう。

本製品の最大燃料消費量は、1時間あたり「0.279リットル」です。また、暖房目安は「木造（戸建て）」で8畳まで」です。経済産業省資源エネルギー庁が発表したところによれば、2025年12月15日時点の灯油価格は、1リットルあたり「122.3円」でした。

仮に毎時間、最大燃料を消費したとすると、1時間あたりのランニングコストは以下のように計算できます。

・122.3円×0.279リットル＝約34円

1時間あたりのランニングコストは約34円、10時間運転する場合は約340円です。仮に毎日10時間の運転を1ヶ月（30日間）続けた場合、灯油代は約1万200円となります。



エアコンのランニングコスト

続いて、エアコンのランニングコストを計算します。例として、パナソニックの「エオリア X256D」の電力使用量を基に見ていきましょう。

本製品の暖房目安は「6～8畳」、暖房時の消費電力は515ワットです。1時間あたりの電気代は、以下の計算で行います。

・消費電力（ワット）÷1000×料金単価（円／キロワットアワー）

公益社団法人「全国家庭電気製品 公正取引協議会」によると、令和4年7月22日時点における電力料金の目安単価は、「31円／キロワットアワー」です。計算すると、「515ワット÷1000×31円／キロワットアワー＝約16円」です。10時間使用すると約160円となり、10時間運転を30日間続けると約4800円になります。

灯油ストーブと比較すると、エアコンのほうがランニングコストは低いようです。上記の条件を前提とした場合、灯油ストーブからエアコンに変えると、ランニングコストが半額近くになる可能性があります。ただし運転モードや製品によって計算が変わるため、一概にはいえません。



コスト以外に考慮した暖房のポイント

コストのみを見れば灯油ストーブよりエアコンのほうが安い可能性がありますが、それ以外にも検討しておきたいポイントがあります。

例えば、「手間」です。灯油ストーブの場合、灯油を買いに行く手間や給油の手間がかかります。また、灯油は危険物であるため、安全リスクにも気を付けなければなりません。

一方、エアコンはスイッチを入れるのみで運転できるため、手間がかかりません。また、安全面においても灯油ほど気を使うことはないでしょう。

また、暖まるスピードについては、灯油ストーブに軍配が上がるといえます。中には灯油ストーブでお湯を沸かしたい、蒸気を加湿器代わりに使いたいと思う人もいるでしょう。外から帰ってきてすぐに暖まりたいときや、身支度で一時的に暖房を入れたいときなどは、灯油ストーブのほうが使い勝手がよいかもしれません。

そのため、速暖性を求めるなら灯油ストーブ、長時間の使用なら暖房費を考えてエアコンなど、目的に応じた使用方法を模索できます。



灯油ストーブとエアコンは用途に合わせた使い分けも検討しよう

製品や暖房の仕方によって多少異なる可能性がありますが、一般的に灯油ストーブよりエアコンのほうがランニングコストは安いようです。もちろん将来的に灯油のコストが大きく下がれば、灯油ストーブのコストが低くなるかもしれません。

いずれにしても、灯油ストーブとエアコンでは暖房方法に差異があります。どちらも持っているのであれば、目的に合わせて上手に併用する方法を考えてもよいでしょう。



