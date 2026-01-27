8½µÏ¢Â³1°Ì¡¢130²¯±ßÆÍÇË¡Ä¡Ö¹ñÊõ¡×¤òÄ¶¤¨¤ë¡©¡¡¡ÈÀÅ¤«¤ËÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¡É¤ÎÂ³ÊÔ±Ç²è¡¡¥¿¥¤¥ÑÀ¤Âå¤Ë¡Ö·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤»¤ë¡×2¤Ä¤ÎÍýÍ³
¡ÖÁ°²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤òÄ¶¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ç¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â130²¯±ßÄ¶¤¨¡£ËÜÅö¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×
¡¡1·î21Æü¡¢ËþÀÊ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡ÙÄ¶¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ°§»¢¡×¤Ç¡¢¿á¤ÂØ¤¨¤òÃ´Åö¤·¤¿¹âÅèÀ¯¹¨¤Ï¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÄë²¦¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¡¢¥Ë¥Ã¥¯ÌòÀ¼Í¥¤Ï¡Ö¥¯¥ì¤·¤ó¡×Ìî¸¶¤Ò¤í¤·¤ä¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ª´ÛÍÍ¤ÎÌò¤â¡Ä26Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥±¡¼¥¡¢²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ë¥Ã¥³¥ê
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡×¤Î²÷¿Ê·â¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤«¤é8½µÏ¢Â³¤ÇÆ°°÷¥È¥Ã¥×¤ò°Ý»ý¤·¡¢1·î20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâ¶½¹Ô¼ýÆþ130²¯6351Ëü±ß¡¢¹ñÆâÆ°°÷958Ëü7861¿Í¤òµÏ¿¡£¶½¼ý193²¯±ß¡¦Æ°°÷¿ô1370Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ö¹ñÊõ¡×¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¡Ê2026Ç¯1·î18Æü¡Ë¤Ç¡¢¸ø³«Æü¿ô¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¹ñÊõÄ¶¤¨¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â1·î18Æü»þÅÀ¤Ç31°Ì¤È¡¢¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡×¡Ê32°Ì¡Ë¤ä¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¡ÖÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡×¡Ê34°Ì¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥é¥¸¥ó¡×¡Ê35°Ì¡Ë¤ò¤¹¤Ç¤ËÈ´¤µî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¤³¤Î¡ÖÀÅ¤«¤Ê¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¡×¤ÎÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼MINORU»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤È¤Î¶¥¹ç¤¬¤Ê¤¤»þ´ü¡£¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤¬¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¾å±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸ø³«¤«¤é4¡Á5¤«·î·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï¡Ø½ÂÃ«»öÊÑ ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡Ù¡ß¡Ø»àÌÇ²óÞâ Àè¹Ô¾å±Ç¡Ù¡×¤¬1¤«·îÁ°¤Î¸ø³«¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤Ç¡¢10Ç¯Á°¤Ë¸ø³«¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢½¸µÒ¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡ÊMINORU»á¡Ë
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡Ò·à¾ì¤Ë¤Ï10Âå¡Á20Âå¤Î½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤ä30Âå°Ê¾å¤ÎÃË½÷¤ä¥«¥Ã¥×¥ë¤Ê¤ÉÏ·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÉý¹¤¤µÒÁØ¤¬Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ó¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ä¡ÈÇÜÂ®´Õ¾Þ¡É¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÈÊ¹¤¯¡£²¿¤è¤ê¥¿¥¤¥Ñ¤ä¥³¥¹¥Ñ¤ò¿¿¤ÃÀè¤Ë¹Í¤¨¤ëÀ¤Âå¤¬±Ç²è´Û¤Ø¤È¤ï¤¶¤ï¤¶Â¤ò±¿¤Ó¡¢·è¤·¤Æ°Â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ª¶â¤òÊ§¤¤¡¢Ìó2»þ´Ö¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ò±Ç²è´Õ¾Þ¤Ë¤É¤¦¤·¤ÆÈñ¤ä¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¼Â¤ò·ë¤ó¤À¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
¡Ö°ì¤Ä¤Ï¡¢ºîÉÊ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬¶¯¤¤¤³¤È¡£¤³¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤É¤ì¤À¤±ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÆüËÜÁ´¹ñ¥º¡¼¥È¥Ô¥¢²½·×²è¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÃæ¤ÎÍÌ¾¤Ê¾ì½ê¤ä´ë¶È¤ò¡È¥º¡¼¥È¥Ô¥¢²½¡É¤¹¤ëÂç³Ý¤«¤ê¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£Ãæ¤Ç¤âºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë³¹¡¦¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤ÈÀÅ²¬¸©¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ÅÔ»Ô¤È¤·¤ÆÏ¢·È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊMINORU»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡ÀÅ²¬¸©¤ÏÆ°Êª±à¿ô¤¬Á´¹ñ°ìÂ¿¤¯¡¢¤Þ¤¿¸©Ì¾¤Ë¡Ö¥º¡×¤¬¤Ä¤¯Í£°ì¤Î¸©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁªÄê¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¥ä¥Õ¡¼JAPAN¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¡Ö¥ä¥º¡ÁJAPAN¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¡£
¡ÖÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â±Ç²è´Û¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð´Ñ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¡¢¸ø³«¤·¤Æ¤«¤éSNS¤Ç¡È¤³¤Î±Ç²è¤ÏÌÌÇò¤¤¡É¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Î®¤ì¡¢¸ý¥³¥ß¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤¬ÌÌÇò¤¤¤«¤é175Ê¬¤È¤¤¤¦¾å±Ç»þ´Ö¤Ç¤â±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê´Ñ¤Ê¤±¤ì¤Ð¼þ°Ï¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¿Íµ¤ºîÉÊ¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢10Ç¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ä¡¢Áá¤¯´Ñ¤Ê¤¤¤ÈÎ®¹Ô¤ê¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤ë¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇÛ¿®¤äDVD¤ÎÈ¯Çä¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¤â¤¦°ã¤¦ºîÉÊ¤ËÏÃÂê¤¬°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¿¥¤¥Ñ¤ä¥³¥¹¥Ñ¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÍýÍ³¤Ï¤¢¤ë¡¢¤ÈMINORU»á¡£
±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤¯¹Ô°Ù¡á¥¨¥â¤¤
¡Ö±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¡È¥¨¥â¤¤¡É¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£±Ç²è´Û¤¬Ê£¹ç»ÜÀß¤Î¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥·¥Í¥³¥ó¡Ë¤Î·ÁÂÖ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÂÀÊ¤Ê¤É¤â¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥½¥Õ¥¡¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ú¥¢¥·¡¼¥È¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¹â²òÁüÅÙ¤Î±ÇÁü¤È¹âÉÊ¼Á¤Î²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Øimax¡Ù¤Î·à¾ì¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê»ÜÀß¤Ç¡¢¼«Âð¤ä¥¹¥Þ¥Û¤È¤¤¤Ã¤¿Ã¼Ëö¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢³ä¹â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¡££ÚÀ¤Âå¤è¤ê²¼¤Î¹â¹»À¸¤Ç¤âà·ÈÂÓ¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤è¤ê¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤·¤çá¤È¤¤¤¦»Ò¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ±¤¸¤¯¶½¹Ô¼ýÆþ100²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿±Ç²è¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡¡¥ì¥¼ÊÔ¡×¤ÎºîÃæ¤Ç¡¢¡Ö¼ç¿Í¸ø¤¬Æ´¤ì¤Î½÷À¤È1ÆüÃæ¡¢±Ç²è´Û¤ò½ä¤ë±Ç²è¥Ç¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡×¤â¤¤¤Þ¤É¤¤Î¼ã¼Ô¤Î¥Ï¡¼¥È¤Ë»É¤µ¤ë¡Ö¥¨¥â¤¤¡×¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¡¢¶½Ì£¿¼¤¤Ä´ºº¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¡ÖGEM standard¡×¤¬¼Â»Ü¤·¤¿±Ç²è´Õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡¢19Ç¯¤«¤é23Ç¯¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤ë¤È¼ã¼Ô¤Ï±Ç²è´ÛÃæ¿´¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¡¢30¡Á40Âå¤Î¥ß¥É¥ëÁØ¤Ï±Ç²è´Û¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÎÌµÎÁÊüÁ÷¤ä¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¤Î»ëÄ°¤¬¶¦¤Ë¸º¾¯¡£¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Ç¤Ï±Ç²è´Û¤è¤ê¤â¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£¸å¤Î±Ç²è³¦¤Î²ÝÂê
¡Ö¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï±Ç²è´Õ¾Þ¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊÑÁ«¤¬Éâ¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢±Ç²è¤½¤Î¤â¤Î¤ò´Ñ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Î³ä¹ç¤¬Á´À¤Âå¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ç¡È¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬¿ô²¯±ßÆÍÇË¡ª¡É¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç±Ç²è³¦¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï²¿ËÜ¤«¤ÎºîÉÊ¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡È±Ç²è´ÛÎ¥¤ì¡É¤è¤ê¤â¡È±Ç²èÎ¥¤ì¡É¤ÎÊý¤¬¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊMINORU»á¡Ë
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë·à¾ì¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿±Ç²è³¦¡£ºÇ¶á¤Ï¤½¤ÎÈ¿Æ°¤Ç´ÑµÒ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤Ï·è¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¸ä³Ú¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢±Ç²è¤ÏËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤È¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òåÌÌ©¤Ë·×»»¤·¤¿ºîÉÊ¤·¤«»Ä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï±Ç²è´Û¤¬¥·¥Í¥³¥ó²½¤·¤Æ¼ã¤¤ÁØ¤Ë¥¦¥±¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ºîÉÊ°Ê³°¤Î¥Ï¡¼¥ÉÌÌ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥¡¥óÁØ¤¬Ë°¤¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¿·¤¿¤Ê¡È»Å³Ý¤±¡É¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊMINORU»á¡Ë
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô