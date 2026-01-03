11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！新年明けましておめでとうございます！GANG PARADEのヤママチミキです！今年は、私だからこそ書ける内容を、読んでいておもしろく、対話しているように、わくわくしてもらえるように書くことが目標です。頑張ります！2026年1発