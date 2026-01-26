U23アジア杯優勝! “ロス五輪世代”U-21日本代表MF川合徳孟(磐田)の今大会振り返りと、今後の目標「チームの勝利に貢献したかったところは正直ある」
AFC U23アジアカップは24日に決勝を行った。U-21日本代表がU-23中国代表に4-0で勝利し、大会史上初となる2連覇を成し遂げた。
MF川合徳孟(磐田)は先発2試合を含む3試合に出場。左インサイドハーフでプレーし、攻守の起点に。プレースキッカーも務め、ゴール枠内へのFKで決定機を作った。準々決勝・ヨルダン戦ではPK戦のキッカーを務め、確実に成功させた。大会終了翌日、帰国前の選手に今大会の振り返りと、今後の意気込みを聞いた。
─大会を優勝で締めくくった。
「準決勝、決勝は出られなくて、チームとしてはいい結果で、自分にとってもいい経験にはなった。だけど、もっと試合に出て自分の特長を出して、チームの勝利に貢献したかったところは正直ある」
─収穫と課題は。
「相手の速いプレッシャーやプレースピードのなかで、自分のプレーが出せるかというところで、今大会はあまりよくなかった。相手との距離感などでいい経験ができた」
─どう成長につなげたいか。
「チャンスメークだけじゃなくて、ゴールを取ったり、ゴールに関わるアシストといったプレーを増やしていきたい」
─今年一年の目標は。
「まずは自チームで、10ゴール5アシストという目標がある。その目標を達成して、代表にも呼ばれるようにがんばりたい」
(文 石川祐介 / 取材協力 日本サッカー協会)
