±§º´¿ÀµÜ¤ÇËÉ²Ð·±Îý¡¢ÂÐ±þ¤ò³ÎÇ§¡¡26Æü¤Ï¡ÖÊ¸²½ºâËÉ²Ð¥Çー¡×¡¡ÂçÊ¬
1·î26Æü¤ÎÊ¸²½ºâËÉ²Ð¥Çー¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢±§º´¿ÀµÜ¤Ç²ÐºÒ¤ÎÈ¯À¸¤òÁÛÄê¤·¤¿ËÉ²Ð·±Îý¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û±§º´¿ÀµÜ¤ÇËÉ²Ð·±Îý¡¢ÂÐ±þ¤ò³ÎÇ§¡¡26Æü¤Ï¡ÖÊ¸²½ºâËÉ²Ð¥Çー¡×¡¡ÂçÊ¬
Ê¸²½ºâËÉ²Ð¥Çー¤Ï1949Ç¯1·î26Æü¡¢ÆàÎÉ¸©¤Ë¤¢¤ëË¡Î´»û¤Î¶âÆ²¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢ÊÉ²è¤¬¾ÆÂ»¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
26Æü¤Ï±§º´¿ÀµÜ¤Ç¡¢¤¿¤Ð¤³¤ÎÉÔ»ÏËö¤¬¸¶°ø¤Ç¶Æâ¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿ÁÛÄê¤Ç·±Îý¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿À¿¦¤äÖà½÷¤é20¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¾Ã²Ð´ï¤ò»È¤Ã¤¿¾Ã²Ð¤Î»ÅÊý¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÃÏ¸µ¾ÃËÉÃÄ¤Ë¤è¤ëÊü¿å·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²²Ã¤·¤¿Öà½÷¡Ë¡Ö¾Ã²Ð´ï¤ò½é¤á¤Æ»È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¼ê¤³¤º¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹²¤Æ¤º¤Ë¤¹¤°À¼¤«¤±¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
26Æü¤Ï±§º´»ÔÆâ5¤«½ê¤Î»û±¡¤Ç¤â¡¢·±Îý¤äËÉ²ÐÀßÈ÷¤ÎÅÀ¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£