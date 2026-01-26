¡Ö¤ä¤ì¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤ÏÅñÂÁ¤µ¤ì¤ë¡×¡¡¥¨¥ê¡¼¥È³¹Æ»¤â...¸µÆüËÜÂåÉ½¤¬Ì£¤ï¤Ã¤¿ÀäË¾¡Ö¸«¸í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
Ï¢ºÜ¡ÖÀÄ¤Îº²¡¢¼¡Âå¤Ë·Ò¤°¥Ð¥È¥ó¡×¡§ÎëÌÚÎ´¹Ô¡ÊUNBRANDED WOLVES SOCCER SCHOOLÂåÉ½¡ËÂè1²ó
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï1990Ç¯Âå¤ËJ¥ê¡¼¥°ÁÏÀß¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë½é½Ð¾ì¤ÈÎò»ËÅª¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¡¢ÈôÌöÅª¤Ê¿Ê²½¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀï¤¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆü¤Î´ÝÀï»Î¤¬ÌöÆ°¡£°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿Èà¤é¤Ïº£¡¢³ÆÃÏ¤Ç¼ã¤ºÍÇ½¤Ø¡ÈÀÄ¤Î¥Ð¥È¥ó¡É¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤Ë·È¤ï¤ë°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÎòÂå¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¼¡Âå¤ØÂ÷¤¹¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡FOOTBALL ZONE¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜ¡ÖÀÄ¤Îº²¡¢¼¡Âå¤Ë·Ò¤°¥Ð¥È¥ó¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿ÎëÌÚÎ´¹Ô¤Î¼ã¼ê»þÂå¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¡£¾ï¾¡¡¦¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¡Ö¶ÃØ³¡×¤ÎÆü¡¹¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÉÔ¶þ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áÆóµÜ¼÷Ï¯¡¿Á´8²ó¤Î1²óÌÜ¡Ë
¡¡ÎëÌÚÎ´¹Ô¤ÎÀ¸¤Êý¤Ï¤É¤³¤«ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¡¢¤É¤³¤«Éð¹ü¤Ç¡£
¡¡Æü´Ú¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢2015Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÍÄÃÕ±à»ù¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é»ØÆ³¼Ô¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë¾®³ØÀ¸Ç¯Âå¤ò¼çÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡ÖUNBRANDED WOLVES SOCCER SCHOOL¡×¡Ê¥¢¥ó¥Ö¥é¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¦¥ë¥Õ¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ë¤ò¼óÅÔ·÷¤Ë³«¹»¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡£
¡¡°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤òÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ó¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡£Ã¯¤«¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°¦¾ð¤È¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡£¡Ö»ö¶È¡×¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬Àè¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¸ý¥³¥ß¤ÇÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÀéÂÌ¥öÃ«¹»¡¢Çò¶â¹»¡¢µÈÀîÈþÆî¹»¡¢³÷ÅÄ¹»¤È¼«Ê¬¤Ç¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£49ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉ÷ËÆ¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¤È¤â¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁá10Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾Íè¡¢¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¿¿·õ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½ÑÅª¤Ê¤È¤³¤í¡¢¥ª¥Õ¡¦¥¶¡¦¥Ü¡¼¥ë¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¸¤¯¤é¤¤Âç»ö¤Ê¤Î¤Ïµ¤»ý¤Á¤ÎÉôÊ¬¡£¤â¤·¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤é¡¢²¿²ó¤âÎý½¬¤ò»ß¤á¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ø¤³¤ì¤ÏÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤è¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥×¥ì¡¼¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢µ»½Ñ¡¢¥ª¥Õ¡¦¥¶¡¦¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆ°¤¤È¤È¤â¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤Ï¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¡ËÁê¼ê¤ÈÂÎ¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤«¤é¡£µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¥×¥ì¡¼¤¬½Ð¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£µ»½Ñ¡¢¥ª¥Õ¡¦¥¶¡¦¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤ò°ú¤½Ð¤»¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¼è¤ì¤¿»þ¤¬¼«Ê¬¤Î´î¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¢¥ó¥Ö¥é¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¦¥ë¥Õ¥¹¤ÎÌ¾¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÇÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢ÆÈ¼«¤Î¿§¤ÈÎÏ¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¸È¾²Ä¤Ê³Ð¸ç¤Ç¤ÏÌ´¤â¡¢ÌÜÉ¸¤â¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï²¿¤è¤ê¤âÈà¤ÎÈ¾À¸¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÎ¹Ï©¤Ï½çÉ÷¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤Ü¿á¤«¤Ê¤¤¡£¶¯¤¤µÕÉ÷¤ò¤Þ¤È¤â¤ËÍá¤Ó¤ë°Ê¾å¡¢»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤ÆÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤À¡£
¼¯Åç¤ÎÎý½¬¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¡¢¤á¤Þ¤¤¤¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð
¡¡¥×¥í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£°ñ¾ë¡¦ÆüÎ©»Ô½Ð¿È¤ÎÈà¤Ï¾®³ØÀ¸»þ¤ËÁ´¹ñ¥Ù¥¹¥È4¤ò·Ð¸³¤·¤ÆÃæ³ØÀ¸¤Ç¤Ï´ØÅìÁªÈ´¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÆüÎ©¹©»þÂå¤Ë¤Ï¹ñÂÎ¤Ç¥Ù¥¹¥È4¤Þ¤Ç¿Ê¤ß¡¢ÃæÅÄ±Ñ¼÷¤é¤È¤È¤â¤ËÀ¤ÂåÊÌ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤â¤¤¤ë¡£
¡¡³°¤«¤é¸«¤ì¤Ð¸÷¤¬º¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃæ³Ø¤Î´ØÅìÁªÈ´¤È¸À¤Ã¤Æ¤âB¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤¿¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡ÊÀ¤ÂåÊÌ¤Î¡ËÂåÉ½¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Îý½¬¤Ç¼«Ê¬¤¬²¿ÅÀ¤¯¤é¤¤¤«ÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ100ÅÀËþÅÀÃæ30ÅÀ¤È¤«40ÅÀ¤È¤«¡£¤À¤«¤éÀ®¸ùÂÎ¸³¤Ê¤ó¤ÆÊÌ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢µ¤Ê¬¤¬À²¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤â¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ²±¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ1995Ç¯¤ËÃÏ¸µ¡¦°ñ¾ë¤Ë¤¢¤ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¡£¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¢¥¸¥ç¥ë¡¼¥Ë¥ç¤é¸½Ìò¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¤Û¤«¡¢½©ÅÄË¡¢ÁêÇÏÄ¾¼ù¡¢¹õºêÈæº¹»Ù¡¢Ä¹Ã«Àî¾ÍÇ·¤é¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤¤»×¤¤¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¿¼¤ß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë´Ù¤ë¡£
¡ÖÀäË¾¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥í¤¬¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´°Á´¤Ë¸«¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¥×¥í¤¬¤¤¤«¤ËÂ®¤¤¤«¡¢¤¤¤«¤Ëµ»½Ñ¤¬¹â¤¤¤«¡¢¤¤¤«¤ËÍ½Â¬¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤¤¤«¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê½³¤êÊý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤¤¤«¤Ë¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ä¡Ä¤â¤¦¶ÃØ³¤Ç¤¹¤è¡£Îý½¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤á¤Þ¤¤¤¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÀäË¾¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤È¤â¡¢´õË¾¤ò¸«½Ð¤»¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö»ß¤á¤ë¡¢½³¤ë¡×¤Î¥Ù¡¼¥¹¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÀÈ¼å¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Á´ÂÎÎý½¬¸å¤ÎÃë¤â¡¢Ìë¤â´ðÁÃ¤òÂÎ¤Ëºþ¤ê¹þ¤Þ¤»¤¿¡£¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿´ðÁÃ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥×¥í¤Î»ÑÀª¤ò»ý¤Ã¤Æ¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¥¸¡¼¥³¤Î¶µ¤¨¤À¤Ã¤¿¡£¿çÌ²¡¢¿©»ö°Ê³°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢Ã¯¤â¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÁö¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¢¥Ã¥×°ì¤Ä¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò´Ë¤á¤º¤ËÆÍ¤È´¤±¤ë¡£¥¸¥ç¥ë¥¸¤â¥ì¥ª¤â¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤¬¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¾ò·ï¡£¤ä¤ì¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤ÏÅñÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤é¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¸ý¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤â¤½¤Î¤³¤È¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¤â¤È¤â¤È¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¼þ¤ê¤Î¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¾ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ðÁÃ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïµ»½Ñ¤â¡¢ÂÎÎÏ¤â¡£¼«Ê¬¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤¤Á¤ó¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¿ôÇ¯¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
·è¤á¤¿ÌóÂ«¤´¤È¤òÇË¤ë¿Í´Ö¤Ï¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡µ»½ÑÎÏ¡¢È½ÃÇÎÏ¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¡Öµ¤»ý¤Á¡×¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ç¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¡£¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î1996Ç¯¤ËJ1¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï2Ç¯´Ö¤Ç1»î¹ç¤Î¤ß¡£¤á¤Þ¤¤¤¬¤·¤è¤¦¤¬¡¢ÀäË¾¤ÎÊ¥¤ËÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤è¤¦¤¬¡¢É¬»à¤Î»×¤¤¤Ç´ðÁÃ¤òËá¤¤¤¿¡£
¡¡¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤é¡¢É¬¤º¤ä¤êÀÚ¤ë¡£
¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿ÌóÂ«¤´¤È¤ò¡¢°ìÅÙ¤âÇË¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎ¾¿Æ¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¿¼Â¤ÊÎ¾¿Æ¤Ê¤Î¤Ç¤½¤Î¹Í¤¨¤Îº¬ËÜ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢·è¤á¤¿¤³¤È¤òÇË¤ë¤°¤é¤¤¤Î¼å¤µ¤¬¤¢¤ë¿Í´Ö¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤ÏÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï²¿¤È¤Ê¤¯¾®¤µ¤¤»þ¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¤Ë°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·è¤á¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢´èÄ¥¤ì¤Ð¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£ÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤ËÇË¤é¤Ê¤¤¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡²ê¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤È¤â¡¢³Î¼Â¤Ë¡Ö´ðÁÃ¡×¤È¤¤¤¦º¬¤òÃÏÌÌ¤ËÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥ä¥Ä¤À¤È¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿1997Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¸¡¼¥³¤¬¥¯¥é¥Ö¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í½£3Éô¤ÎCFZ¤ËÉð¼Ô½¤¹Ô¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡½¡½¡£¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡¿Âè2²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë
¢£ÎëÌÚÎ´¹Ô / Takayuki Suzuki
¡¡1976Ç¯6·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡£ÆüÎ©¹©¶È¹â¹»¤«¤é1995Ç¯¤Ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢CFZ¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡Ê¸½¡¦¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¡Ë¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·Ð¤Æ¡¢2000Ç¯ÅÓÃæ¤Ë¼¯Åç¤Ø¤ÈÉüµ¢¡£¥È¥Ë¡¼¥Ë¥ç¡¦¥»¥ì¡¼¥¾´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¥ê¡¼¥°¡¢Å·¹ÄÇÕ¡¢¥ä¥Þ¥¶¥¥Ê¥Ó¥¹¥³¥«¥Ã¥×¡Ê¸½¡¦YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¡Ë¤Î»°´§¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢2002Ç¯¤ÎÆü´ÚWÇÕ¤Î½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼Àï¤Ç¤ÏÆ±ÅÀÃÆ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÄÌ»»55»î¹ç11ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£2015Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢¸½ºß¤ÏUNBRANDED WOLVES SOCCER SCHOOL¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÊÆóµÜ¼÷Ï¯ / Toshio Ninomiya¡Ë