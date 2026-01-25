¥¬¥¹´Ì¤Î¤´¤ß½Ð¤·¤ä¤á¤Æ¡£¥Ç¥¹¥¯¤Î¥Û¥³¥ê¤ÏÅÅÆ°¥¨¥¢¥À¥¹¥¿¡¼¤Ç°ìÁÝ¤Ç¤¤ë¤«¤é
¥Ç¥¹¥¯¤ä¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤ÆÎ¥¤ì¤Ê¤¤Áþ¡¹¤·¤¤¥Û¥³¥êÁÝ½ü¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ã¥ÈÁÝ½ü¥·¡¼¥È°ìËç¤Ç¤µ¤Ã¤È¿¡¤¤¤Æ´¥¤¤¤Æ¤«¤é¡¢´Ì¥¹¥×¥ì¡¼·¿¤Î¥¨¥¢¥À¥¹¥¿¡¼¤Ç»Å¾å¤²¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤Ç¤â¡¢¥¨¥¢¥À¥¹¥¿¡¼¤Ã¤Æ¥¬¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ËÊØÍø¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¼þÊÕµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¿®Íê¤¢¤ë¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Î¡ÖÅÅÆ°¥¨¥¢¥À¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¾è¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ç90Ê¬¤ÎÏ¢Â³»ÈÍÑOK
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥¨¥¢¥À¥¹¥¿¡¼¤ò90Ê¬Ï¢Â³¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¾ìÌÌ¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä¹¤¯»È¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ÎÅÅÆ°¥¨¥¢¥À¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢3»þ´Ö¤Î½¼ÅÅ¤Ç90Ê¬Ï¢Â³¤Ç¥¬¥¹ÉÔ»ÈÍÑ¤ÎÊ®¼Í¤¬²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÎÂç¤¤µ¤¯¤é¤¤¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â»È¤¨¤ë´ù¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Å¤é¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
É÷ÎÌ¤Ï¼å¡¦Ãæ¡¦¶¯¤Î3ÃÊ³¬¤Ç¡¢²¡¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Î¤ßÈ¯Æ°¤¹¤ë¥¿¡¼¥ÜÊ®¼Í¥Ü¥¿¥ó¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡£¥¿¡¼¥ÜÊ®¼Í¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢Àö¼Ö¸å¤Î¿åÅ©Èô¤Ð¤·¤Ë»È¤¨¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é90Ê¬¤ÎÏ¢Â³»ÈÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Àö¼Ö¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¥â¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÀö¼Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ä¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤ÎÁÝ½ü¤Ë»È¤¨¤ëÉ÷ÎÌ¤¬Ãæ¥â¡¼¥É¤â»È¤¨¤½¤¦¡£¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ï¥Û¥³¥ê¤¬Âç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¯¥â¡¼¥É¤Ê¤é°Â¿´¤·¤Æ°ìÁÝ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
USB-C¤ÇÂ·¤¨¤Á¤ã¤¤¤¿¤¤Àª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤USB-C½¼ÅÅ¼°¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤«¥¨¥¢¥À¥¹¥¿¡¼¤ÇÅÅµ¤ÄÌ¤ë·Ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁÝ½ü¤¹¤ë¤È°ì»þÅª¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬·«¤ê¤«¤¨¤·»È¤¨¤ë¤Ê¤é5000±ß¤Ï°Â¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
