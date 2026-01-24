ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が24日、X（旧ツイッター）を更新。衆院選（27日公示、2月8日投開票）大阪7区（大阪府吹田市、摂津市）に、自身が出演する配信番組のアシスタントを務める今井優里氏（25）が国民民主党公認で出馬することについて「良い政治家になると思いますよ」と“激推し”した。



【写真】京大の卒業証書を持つ今井優里氏

堀江氏は「SNSの影響なのか、多党化の流れなのか、あるいはその両方なのか。今回の選挙は候補者の顔ぶれが実にバラエティ豊かだという印象を受ける。私の身近なところでも、NewsPicksの番組でアシスタントを務めてくれている今井ゆうりさんが、国民民主党公認で大阪7区から出馬することになるようだ」と、今井氏の出馬に触れた。



別のポストでも「私の番組のアシスタントをしてもらってて、大物政治家のゲストにも物怖じせずきちんとした質問や受け応えをされているので」と太鼓判を押した。



今井氏は京大医学部卒業後、会社員のかたわらでECサイトの立ち上げや会社経営をしている。24年11月から、NewsPicks（ニューズピックス）の配信番組「HORIE ONE」に出演。23日のXで「【負担の世代から、挑戦の世代へ】これは、今回の選挙に向けて、私が大切にしたいと決めた言葉です」「年齢や立場に関係なく、挑戦できる社会をつくるために、その第一歩を踏み出す決意をしました」などと決意表明していた。



