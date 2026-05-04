田中碧の去就が注目される一方で、イングランドの古豪リーズは夏の補強でも日本人選手との関連が気になるところだ。スポルティングとの契約が満了となる守田英正、フェイエノールトで今シーズン大爆発した上田綺世への関心がうわさになっている。リーズは昨夏も守田に興味を示していた。フリーでの獲得が可能となるこの夏に向け、関心を再燃させているとの報道もある。一方、今季の得点量産で去就が注目される上田の争奪戦に加