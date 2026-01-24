この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

目が見えないライギョ、ご馳走を前に大苦戦…懸命に生きる姿が健気で胸を打つ

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「目が見えないライギョはドジョウを食べることができるのか？【やせすぎ雷魚200日目】」と題した動画を公開しました。動画では、痩せ細った状態から飼育され、200日目を迎えたライギョが、ご馳走として与えられたドジョウの捕食に挑む様子が収められています。



動画に登場するのは、飼育開始当初はガリガリに痩せていたというライギョ。飼い主の献身的な世話によってすっかり肉付きが良くなり、飼育200日目を迎えました。しかし、このライギョは老化か病気の影響で両目が白くなっており、視力がかなり悪い状態です。普段は音や匂い、振動を頼りにエサを食べているといいます。



飼育200日目と飼い主の誕生日が重なったことを記念し、飼い主はエサ用のドジョウを20匹用意。早速水槽に投入しますが、突然現れた大量のドジョウにライギョは驚いたのか、後ずさりしてしまいます。目の前をドジョウが横切っても反応せず、なかなか捕食には至りません。



ドジョウ投入から約1時間後、ライギョはついに動き出します。目の前を通りかかったドジョウに素早く食らいつき、見事に1匹目を捕食しました。しかし、その後は空振りが続きます。何度か捕食を試みるも、わずかに狙いがずれ、ドジョウを取り逃がしてしまいました。目が不自由なため、泳ぎ回る生き餌を捕らえるのはかなり難しいようです。



最終的に、飼い主がピンセットで弱ったドジョウを口元へ運んであげると、ライギョは勢いよくパクリ。目が不自由ながらも懸命に生きる姿と、それを優しくサポートする飼い主の姿が印象的な動画となっています。