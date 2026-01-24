Image: 株式会社カローラックス

手帳のちょっと不便をデザインで解決。

machi-yaに登場した「notivo ZIP手帳」は、完全フラットになる設計が自慢の本革ラウンドZIP手帳。机に置いて書くときも、立って片手でメモを取る際にも快適なのが特長です。

さらに革製品では珍しい30色展開というのもポイント。パーソナルカラーや好きな色など、手帳でも自分を飾れますよ。

おトクな期間限定セールの情報も含めて、詳しく見ていきましょう。

【大充実の30色展開】書いて整理派のあなたに、notivo折り返せるZIP手帳！ 11,688円 【超々早割 15%OFF ※ミニ6サイズ】 詳細をチェック

ラウンドZIPだけどフラットに開く

Image: 株式会社カローラックス

金具や革のテンションで反ってしまうことが多い手帳ですが、「notivo ZIP手帳」はパタっとフラットに置けるのが地味ながらも便利なポイント。さらに半分に逆折りしても大丈夫な柔軟性も備えているので、デスクでも手持ちでもストレスなくペンを走らせることが可能となっています。

本革製ながら0.1mm単位で調整した独自製法により実現しているそうで、このアイデアは手帳をよく使う警察官の声から生まれのだそう。

段差ゼロで快適な書き心地

Image: 株式会社カローラックス

内側にも余計な装備はなく、紙がデコボコしない仕組み。

Image: 株式会社カローラックス

カード収納などはあった方が便利ですが、本製品はとにかく手帳としてフラットで書きやすいという点にこだわり抜かれています。

実は便利機能もある

Image: 株式会社カローラックス

ここまでの紹介ではミニマルでストイックな手帳にも見えますが、ちょっとした収納はマルチアクセサリーリフィルで対応可能。ペンやカードなどを収納できます。

Image: 株式会社カローラックス

伸縮可能なペンホルダーは細いペンから太いペンまで対応。他にもオプションで背面スリットポケットも追加できるなど、ニーズに合わせて選べるのがいいですね。

驚異の30色展開

Image: 株式会社カローラックス

さらに発色もよく、カラーバリエーションは驚異の30色。それだけあれば、きっとお気に入りの1色も見つかりやすいでしょう。

Image: 株式会社カローラックス

サイズはミニ6サイズ、市販リフィルも使いやすいバイブルサイズ、A5サイズの展開で用途に応じて選べます。

システム手帳界隈では専門メディアに取り上げられるなど人気も高まっているそうなので、ぜひ手書き派のみなさんは注目してみてください。

