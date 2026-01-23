¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëDF¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ò¾Ä³«»Ï¡Äº£µ¨¤Ï¥±¥ë¥±¥º²ÃÆþ¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¸º¾¯
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤¬¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£23Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß31ºÐ¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Ï¡¢2012Ç¯7·î¤ËÊì¹ñ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¥Ï¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2017Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ø¤È²ÃÆþ¤·¤¿¡£1Ç¯ÌÜ¤ÎÅÓÃæ¤«¤éÄê°ÌÃÖ¤òÄÏ¤à¤È¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ëDFÅÐÏ¿Áª¼ê¤ÎºÇÂ¿¥¢¥·¥¹¥ÈµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ëº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ËÀ®Ä¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï363»î¹ç½Ð¾ì12¥´¡¼¥ë68¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸½¹Ô·ÀÌó¤¬2026Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤¬¸º¾¯¡£¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½DF¥ß¥í¥·¥å¡¦¥±¥ë¥±¥º¤¬º¸SB¤Î°ìÈÖ¼ê¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÆü¤Ë¤ÏÆ±Áª¼ê¤¬¡¢¡Ö¡Ê·ÀÌóËþÎ»¤Þ¤Ç¡Ë¤¢¤È5¥«·î¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ÄÎ±¤¹¤ë¤«¡¢°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Î¤«·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£¸å¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤È²ÈÂ²¤¬²¿¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Æ±¤¸¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤¬¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ç¤Ë³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤¬Àµ¼°¤ËÀÜ¿¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¹ç°Õ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢²¾¤Ë¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤òÎ¨¤¤¤ë¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬µ¯ÍÑ¤Ç¤¤ë·Ð¸³ËÉÙ¤Êº¸SB¤Ï¥±¥ë¥±¥º¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¥í¡¼¥Þ¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ëÃæ¤Î¥®¥ê¥·¥ãÂåÉ½DF¥³¥¹¥¿¥¹¡¦¥Ä¥£¥ß¥«¥¹¤ò¸Æ¤ÓÌá¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
