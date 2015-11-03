『ダンディー・ユナイテッド』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
トッテナム・ホットスパーが興味を示しているようだと報道
SOCCER KING
ゲキサカ
ZONO'S EYE
ダンディー・ユナイテッドの選手が味方のキャプテンに誤ってタックル
FOOTBALL ZONE
英紙は25日、同チームが契約延長オプションを行使しない方針だと報道
スポニチアネックス
「いろんなことを学ばせてもらった」と無所属で迎えた今季を振り返った川島
東スポWEB
川島永嗣の名前はなかったが、スコットランド紙は退団が決定的だと報道
これにより、ダンディー・Uの2部降格が決定した
0−0から突入したPK戦で川島永嗣は4人全員に決められ、2−4で落とした
ダンディー・Uの川島永嗣はホームゲームにフル出場して勝利に貢献
最大のピンチだった85分のPKをセーブし、試合は0−0のまま終了
相手攻撃陣にシュートを18本打たれ、失点を重ねる結果となった
川島永嗣は2試合連続の先発出場となり、新天地での公式戦初完封を果たした
浪人生活について「どうやったらチームが決まるのかと思った」と告白
スポーツ報知
「皆さんにすっきりした気持ちで報告することができます」とつづった川島
川島はダンディー・Uと合意に達したものの、正式加入に至っていない
同クラブは現在トップチームで3人のGKを抱えるが1人はレンタル中
Qoly
同クラブは今季スランプ状態で、13試合で2勝2分け9敗の最下位
チームはすでに、契約に必要な労働許可証の申請を済ませたという