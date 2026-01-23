Çò¹õÇ»Ã¸¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÈþ¤¬¤¢¤ë¡ÖRICOH GR IV Monochrome¡×
¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤Î¥â¥Î¥¯¥íÀìÍÑ¥³¥ó¥Ç¥¸¡£Í£°ìÌµÆó¡ª
GR IV¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËAPS-C Ìó2574Ëü²èÁÇ¤Î¥â¥Î¥¯¥í»£Áü¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖRICOH GR IV Monochrome¡×¤¬2·î13Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¹âµé¥³¥ó¥Ç¥¸¤È¤¤¤¦¥Ë¥Ã¥Á¡Ê¤Ç¤âÇ®¤¤¡Ë»Ô¾ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë±Ô³Ñ¤ËÀí¤Ã¤¿¸ÄÀ¤Ç¡Ê¿§¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤±¤É¡Ë¿§µ¤¤ò¤Õ¤ï¤ê¤È¤Õ¤ê¤Þ¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥Ç¥¸¥«¥á¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¥Ù¥¤¥ä¡¼ÇÛÎó¤ÎRGB»£Áü¥»¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢1²èÁÇ¤´¤È¤ËRGB¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤·¤¿¸÷¤ò¼õ¤±¡¢Êä´Ö¤·¤Æ¿§¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇGR IV Monochrome¤Ï¡¢1²èÁÇ1²èÁÇ¤¬µ±ÅÙ¤Î¾ðÊó¤òÄ¾ÀÜ¥²¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤Î³¬Ä´¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¤·¤¤¤·¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤¿¹â´¶ÅÙÆÃÀ¤â¹â¤¤¡£
¤Þ¤¿¥â¥Î¥¯¥í»£±Æ¤ÎÄêÈÖ¥Æ¥¯¤È¤·¤Æ¥«¥é¡¼¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼±¿ÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢GR IV Monochrome¤Ï¥ì¥ó¥º¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÆâ¤ËÀÖ¿§¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÆâÂ¢¤·¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇON/OFF¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀÄ¶õ¤òÍî¤È¤·¤ÆÇò¤¤±À¤ò¥Ñ¥¥Ã¤ÈÎ©¤Æ¤¿¤ê¡¢ÀÖ¤¤Èï¼ÌÂÎ¤ò¥¯¥ï¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò½Ð¤¹¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿Êý¸þ¤ÎÉ½¸½¤ÇÍ·¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤ä°õ»ú¤âÇò¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ë¥¯¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¡¢¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿º¹ÊÌ²½¤ËÆ´¤ì¤Á¤ã¤¦¡£
Ä¾ÈÎ²Á³Ê¤Ï28Ëü3800±ß¡£¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿§¤ò¼Î¤Æ¤¿¤Î¤Ë²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¡¢¹¥»ö²È¿âÞ·¤Î°ìÉÊ¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤·¡£
¤Ê¤ª¥â¥Î¥¯¥í»£Áü¥»¥ó¥µ¡¼¤ò°Â²Á¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢Ãæ¸Å¤ÎHUAWEI P20 Pro¡Ê2018Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£º£¤ÏÃæ¸Å¤Ç1Ëü±ß¡Á¡Ë¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤ß¤Æ¡£À¤³¦½é¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥«¥á¥é¥¹¥Þ¥Û¡¢¤·¤«¤â¤½¤Î¤¦¤Á1¤Ä¤Ï¥é¥¤¥«¥³¥é¥Ü¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿1/2.8¥¤¥ó¥Á 2000Ëü²èÁÇ¤Î¥â¥Î¥¯¥í¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¡£¤³¤¤¤Ä¤¬¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±°¤¯¤Ê¤¤¡£¥ª¡¼¥ë¥É¥³¥ó¥Ç¥¸¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤ë¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¤·¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
Source: ¥ê¥³¡¼