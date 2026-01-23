こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

本日2026年1月23日は、QUADS（クワッズ）のハンズフリースタンドヘアドライヤー「BISARA（ビサラ）BSR002」とポータブルヘアアイロンのセットがお得に登場しています。

ドライヤー時間を“拘束”から“自由”へ、QUADSのハンズフリースタンドヘアドライヤーが30％ポイント還元に！

ドライヤーを手に持たず使えるQUADS（クワッズ）のハンズフリースタンドヘアドライヤー「BISARA（ビサラ）BSR002」が、現在、楽天市場で30％ポイント還元に！

スタンド型のため、スマホ操作・読書・歯磨き・スキンケアなどをしながら髪を乾かせるのが特長。左右約20°の自動首振り機能を搭載し、頭部全体に風を均一に送風、乾かしムラを抑え、効率的にヘアドライができます。

リモコン付属で、ソファに座ったまま操作できるのもいいですね。

温冷を交互に送風する美髪モードに対応、髪を艷やかに整えてくれます

髪の主成分であるタンパク質は熱に弱い性質があるため、温風・冷風を交互に送風する美髪モードを搭載。熱ダメージを抑制でき、艶やかでまとまりのある仕上がりを目指せます。

子どもが一人で使える点や、高齢者・リハビリや介護の現場、ペットのシャンプー後の乾燥まで、ハンズフリーで大活躍してくれますよ。

