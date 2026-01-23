3月に開催される『2026 WORLD BASEBALL CLASSIC（2026 ワールド・ベースボール・クラシック）』（以下、WBC）。日本代表「侍ジャパン」には今回も大谷翔平（31）が参加することが決定しており、近く帰国するとみられている。スポーツ紙記者が語る。

【写真】大谷と真美子さんが夫婦で着ていた「白黒ペアルック」私服。 2024年のお披露目時から着用していた“ペアアイテム”も

「2023年のWBCで帰国した際は、夜10時過ぎに羽田に到着したにもかかわらず、100人近いマスコミと大勢のファンに迎えられる"フィーバー"となりました。ただ、昨年3月に行われたドジャースの『東京ドーム開幕戦』で帰国した際には、厳戒態勢が敷かれました。

500人近いファンが空港に詰め掛けましたが、選手の通路に黒いパーテーションが設置され、ファンは選手の姿を一度も見ることができなかった。ドジャースが大谷に配慮しての態勢だと思われますが、詰め掛けたファンからは落胆の声が上がっていましたね」

昨年3月、大谷の妻・真美子さんは第一子を妊娠中で、当時はロサンゼルスに「お留守番」となっていたことが話題になった。一方、大谷家を知る関係者は「今年は真美子さんも帰国する可能性があると聞いています」と明かす。

「昨年12月には、娘とデコピンを連れた大谷夫妻がハワイで目撃されていました。娘さんの飛行機搭乗も、年齢的に解禁ということなのでしょう。

ただ、ファミリーが揃って帰国となれば、大谷はプライバシーの確保に非常に気を使うでしょう。昨年のドジャースの"厳戒態勢"以上の、シークレット帰国が行なわれる可能性がありそうです」

夫婦が揃って帰国するとなると、「2人には会いたい人がいるはずです」と、前出の関係者は続ける。

「大谷選手と真美子さんは2024年に結婚を公表して以降、いまだに2人揃っての"帰省"は叶っていないと聞いています。もし今回夫婦が揃って帰国するなら、まず会いたいのは真美子さんの祖父母かもしれません。

高齢で渡米が叶わない祖父母は、2人で手を繋いで散歩するなど近所でも有名な仲良し夫婦。真美子さんが大谷選手と結婚した時も、周囲に『本当に嬉しいこと』と喜んで伝えていたといいます。大谷選手も今回の渡米をきっかけに、大切な人に挨拶に行きたいという思いがあるのではないでしょう」

なお、大谷は2023年のWBC開幕戦時は、チームメイトたちが泊まったホテルではなく都内にある大谷の自宅に滞在していたと報じられている。

「今回も自宅を拠点とするのであれば、真美子さんもまだ幼い娘のお世話をするのに余計な気を張らずに済むかもしれません」（同前）

今シーズンも「SHO-TIME」から目が離せない。