平成の人気アニメが20周年で公式X開設 『桜蘭高校ホスト部』に大反響「アツすぎる！」「2期来る？」
テレビアニメ『桜蘭高校ホスト部』の公式Xアカウントが21日、期間限定で開設。アニメ20周年を記念したもので、ファンから大きな反響を呼んでいる。
【画像】環先輩のこの顔よすぎ！『桜蘭高校ホスト部』Blu-ray-BOXジャケット
2006年4月〜9月に放送された本作。昨年7月にはアニメ放送20周年を記念して、ハルヒとホスト部のメンバーをキャラクターデザインの高橋久美子氏が特別に描き下ろしを新規イラストが公開され反響を呼んでいた。
今回は公式Xを開設。「アニメ20周年の最新情報をお届けしていきます☆彡 応援よろしくお願いします！」と投稿した。これにファンからは、「アツすぎる！」「青春が…っ!!!!!!!」「2期来る？」「リメイクあるか？」「嘘だろ20年？私20年何してた？」と大きな反響が寄せられている。
原作は、月刊『LaLa』（白泉社）にて連載され、累計1400万部を突破した葉鳥ビスコ氏による名作コミックス。物語の舞台は、セレブばかりが通う私立桜蘭学院高等部。ある日、奨学特待生・藤岡ハルヒがホスト部の部室に迷い込み、ひょんなことから男子部員として女子生徒たちを接客することに。女の子であることを隠しつつ、個性豊かな美少年たちとともに学園生活を送るハルヒ。ホスト部メンバーとの交流や友情、恋愛を描いたコメディ＆ハートフルな作品。
アニメーション制作は『鋼の錬金術師』『僕のヒーローアカデミア』『交響詩篇エウレカセブン』など幅広いジャンルで世界中にファンをもつボンズ。監督は『おジャ魔女どれみ』シリーズ『文豪ストレイドッグス』の五十嵐卓哉氏、シリーズ構成に『文豪ストレイドッグス』『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の榎戸洋司氏、キャラクターデザインに『カードキャプターさくら』『赤髪の白雪姫』の高橋氏と実力派スタッフが集結。
さらに、主人公ハルヒを演じたのは当時から変わらぬ人気を誇る坂本真綾。ホスト部メンバーにも宮野真守、松風雅也、鈴村健一、藤田圭宣、齋藤彩夏、桐井大介と超豪華声優陣がそろい、キャラクターの魅力を余すことなく表現している。
