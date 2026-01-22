Photo: junior

ポータブル電源を持っている人に聞きたいのですが、眠っている時間の方が多くないですか？

筆者もキャンプ用に買ったものの普段は出番なし。リビングに置くにはアウトドア感が強すぎるなど、デイリーユースにはなんとも惜しいんです。

そんな悩みを解決してくれそうなのが、白物家電デザインかつポイ活もできるポタ電「Solarich（ソラリッチ）」でした。実際に1週間ほど使ってみたレポートになっているので、ポタ電検討中の人はぜひ参考にしてみてください。

部屋を邪魔しない白物家電デザイン

Photo: junior

まずはデザインが優秀。白物家電らしい佇まいでアウトドア感も無く、リビングにもしっかり馴染んでいます。本体充電用のケーブルも背面挿しのため、使っていないときもごちゃつきにくいのがいいですね。

ちなみにポータブル電源は使ってないと劣化することが多いのはご存知ですか？ 防災用にと購入したのに、いざというシーンで使えないのは本末転倒。それを回避する方法のひとつが適度な使用なので、普段使いしやすいデザインは重要だと感じました。

Photo: junior

日本メーカーらしいガイドが揃っているのもなんだか新鮮。海外メーカー品はよく言えばシンプルですが、無機質に感じることも多いので……。

Image: 「世界初のポータブル電源」ソラリッチ株式会社

重量は10kg以下で大人なら片手で持てるかと。そこまで重くはないですが、キャスターで移動させやすい工夫は助かります。

機能はしっかりスマート家電

Photo: junior

「Solarich」は見た目だけじゃありません。スマート家電のようにアプリ連携でき、節電状況やCO2の削減効果なども一目瞭然です。

節電がポイントに変わる

Photo: junior

「Solarich」がユニークなのは使用や充電でポイントが貯まるという体験設計。ソーラー発電やピークシフト（電気使用量の少ない時間帯での充電）で増量されるなど、ゲーム的な要素があり、日常的に使いたくなる工夫は素晴らしいです。

Photo: junior

ということで早速ベランダに設置しました。接続ケーブルはフラットタイプで本体は部屋に置いたまま窓も閉められます。外出時や急な雨などでも使いやすいのが便利。

Photo: junior

初回の充電結果は1日で52W（容量の10%前後）。筆者宅のベランダは日当たりが少し悪いので低めの参考値としてお考えください。

Photo: junior

その後5日間ほど使ったところで78ポイントが貯まりました。理論上は1年で5,000ポイントくらい貯まる計算。冬場かつ筆者宅は日照条件が悪めなので、感覚的にはもっと貯められそうな印象です。

逆にすぐ満タンになる環境であれば追加バッテリーを検討してもいいかと。ソーラー充電やピークシフト充電もより効率的になりますよ。

ちなみに交換レートは10ポイント=1円分。高い還元率とは言えませんが、普段の電気代を省エネしながら貯まるのはやっぱりおトクかと。

Photo: junior

貯めた電力はスマホ充電やケトルでの湯沸かしで主に消費。チリツモですが電気代のコストダウンになるので1週間ほどで「Solarich」を使のが自然になりました。

設置場所や利用機器次第ですが、コンセントが足りない場所でもサッと増設できるのも便利なポイントですよ。

もちろん防災やアウトドアでも

Image: 「世界初のポータブル電源」ソラリッチ株式会社

今回は自宅ユースメインでしたが、アウトドアや災害時にもサッと持ち出せるのも魅力。自宅利用を組み合わせれば稼働率が爆上がりするので、結果的にコスパも良くなるでしょう。

ポタ電は安い買い物じゃないので躊躇する部分もありますが、電気代削減しながらマルチに活躍してくれることを考えると悪い投資ではないはず。

いろいろ試してポタ電デビューにもオススメな1台だと感じたので、気になった人はぜひおトクな先行セール中にチェックしてみてください。

