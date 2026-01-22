【追加キャラクター「アレックス」】 3月17日 配信

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Steam用格闘「ストリートファイター6」において、追加キャラクター「アレックス」を3月17日に配信する。

アレックスは、Year 3追加キャラクターの第3弾。体重111kg、ハガースタジアム全体をベンチプレスできるほどの筋肉を活かした強力な投げ技を武器とし、パワーボムで対戦相手をマットに沈める。アレックスはファイターコインを使ってキャラクター単体を手に入れることが可能なほか、「Year 3キャラクターパス」または「Year 3アルティメットパス」を所持している人は、キャラクターがリリースされると自動的に入手できる。ゲームプレイ映像も公開された。

アレックスについて

【『ストリートファイター6』アレックス（Alex）ゲームプレイトレーラー】

アレックスは「ストリートファイターIII: New Generation」で主人公として初登場。アメリカのビッグアップル（ニューヨーク）でパトリシアという娘をもつ師匠のトムに育てられ、数々のストリートファイトに挑戦してきた。現在はプロレスラーとしてキャリアを築き、どんな理由であれ、闘う機会を待ち続けている。

ストリートでの経験やトレーニングの積み重ねを経て、観る者を惹きつける技の数々を操るアレックスは、脅威的な新しい構えや10種類以上の投げ技、そして他の技へとつながる多種多様な攻撃ルートなど、日々新たな技を取り入れている。そして今作のアレックスは「溜めキャラクター」ではない。

思わず目を覆いたくなるようなまぶしさと共に放つ「フラッシュアックス」と「フラッシュチョップ」。「フラッシュアックス」は、弱パンチまたは中パンチでの波動拳コマンド入力で繰り出すことができる。弱版はコンボの締めに最適で、ガードされても反撃を受けない。一方、中版はヒット時に「ブレイカー・スタンス」へ移行可能だ。

「フラッシュチョップ」は、波動拳コマンド入力＋強パンチで繰り出すことができる。この豪快な技が地上でヒットすると、相手の体勢を崩して背面やられを誘発、「パワーボム」や「オブリークスタンプ」で追撃して大ダメージを奪える。また「フラッシュチョップ」はガードされても相手より先に動けるのが特徴で、OD版のヒット時は「ブレイカー・スタンス」へ派生可能だ。

「エアニースマッシュ」は、飛び上がりながら膝で相手を地面に叩きつける強力な対空技。弱版と中版は地上の相手には当たらないが発生が早い一方で、強版は対空には少し不向きだが、地上の相手にも当たるのでコンボに組み込むことができる。OD版は発生が早く、ヒットすれば強制ダウンを奪うことができるので、有利な状況下での攻めを継続しやすい。この下からの攻撃技にも注意が必要だ。

アレックスの代名詞ともいえる必殺技「パワーボム」は、相手を掴み地面に叩きつけ、近距離でガードを崩す手段として有効。ボタン強度によるダメージの差はないが、発生と投げ間合いが変化する。弱版は最もリーチが長い、強版は発生が早い、中版はバランスが良いといった違いがある。

「パワーボム」ならではの特徴として、ヒットした「フラッシュチョップ」などで相手を背面から掴むと、仕掛ける技が「パワードロップ」になり、大ダメージを与えつつ相手と位置を入れ替えることができる。

さらにOD版では、背後から相手を掴んだ際に前方向を入力し続けることで「ハイパーボム」に移行し、相手を好きな方向に投げ飛ばすことができる。

本作よりアレックスの攻撃の一つとして新たに加わった「ブレイカー・スタンス」も初披露された。その場で屈みこんで構えを取る動作の最中にアレックスはガードをすることができないが、それを補って余りある11種類の派生技に繋げることができる。派生技の一部も紹介されている。

「ブレイカー・スタンス」から強パンチを入力すると、頼れる技「ヘビーラリアット」が発動する。この技はガードさせても有利となり、さらにボタンをホールドすることでアーマーが付与される。カウンターヒット時に背面やられを誘発する特徴もある。

弱キックを入力すると素早くジャンプする「タクティカルリープ」に派生し、そこから任意の空中攻撃での行動が可能。そして中キックを入力すると「エアスタンピート」が発動し、ジャンプ後に急降下で踏みつけ攻撃となる。

「ブレイカー・スタンス」から、「スイープコンビネーション（ターゲットコンボ）」、「ハイパーリフト（投げ技）」、または「デンジャラスアプローチ（投げ技）」をパニッシュカウンターで決めると、それぞれ“フライングスープレックス”、“デスバレーボム”、そして“スパイラルDDT”へと変化する。

「ブレイカー・スタンス」を使いこなして派生技を決めてみよう！

レベル1スーパーアーツ「レイジングスピアー」は、しゃがんだ状態から一気に強烈なタックルを叩き込む技。この技は発生時に相手の打撃と投げに対して無敵があり、コンボにも組み込んで使うのも非常に有効だ。

レベル2スーパーアーツ「スレッジクロスハンマー」は、前進しながら強烈なラリアットで相手を粉砕する技。空中ヒット時に相手を壁まで吹き飛ばす性能を持っており、さらに飛び道具対策としても非常に強力だ。対戦相手はしばらくダメージを引きずるだろう。

そして、アレックスにはもうひとつレベル2スーパーアーツがある。トレーラーの最後にあったあのシーンのように、OD版「パワードロップ」を成功させると、「オメガウィングバスター」へ派生する。プロレス界のスーパースター、ケニー・オメガさんがアレックスの一部のモーションキャプチャを担当している。

レベル3スーパーアーツ「ファイナルキャプチュード」は、フラッシュチョップでひるませた後、一連の驚異的な組み技で対戦相手を締め付ける技。近距離での切り返しやコンボに組み込むと有効。

アレックスのOutfit 2は「ストリートファイターIII」でお馴染み、トレードマークである緑のオーバーオールと赤いバンダナを再現。ワールドツアーで彼との絆をMAXまで深めると入手できるほか、ショップからファイターコインで購入できる。

「アニソン界」を代表するユニット「JAM Project」とのコラボが実現！

ゲームプレイトレーラーに使用されている、「JAM Project」が手掛けたアレックスのテーマ曲「GO！ALEX！～希望誕生～」のフルバージョンは近日公開予定。

