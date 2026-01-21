『SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（SDGs推進 TGC しずおか 2026）が2026年1月10日（土）にツインメッセ静岡にて開催され、ライブステージにMAZZEL、FRUITS ZIPPER、KID PHENOMENONらが登場した。

TGCしずおか史上最多10組のアーティストが登場

TGCしずおか史上最多10組のアーティストが圧巻のライブステージ！さらに、TGC NEXT ARTISTとして、地元・常葉大学附属常葉中学校・高等学校 ダンス部とスペシャルコラボを実施したKID PHENOMENON、オーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』（日本テレビ）から生まれたCIRRAも登場した。

ONE OR EIGHT、パワフルなステージを展開

アーティストライブ1組目には、MIZUKI、NEO、REIA、RYOTA、SOUMA、TAKERU、TSUBASA、YUGAの全員日本人メンバーで構成される8人組ボーイズグループで、グループ名は日本の慣用句『一か八か』が由来となり、グローバルシーンを舞台にさらなる飛躍を遂げているONE OR EIGHTが登場。『Young & Reckless』、『POWER』の2曲をパワフルに披露した。

しなこ、中毒性抜群のダンスで魅了

続くアーティストライブ2組目には、原宿系動画クリエイターで、アーティストデビュー曲である「しなこワールド」のミュージックビデオの再⽣回数は4,000万回を突破！⼩中学⽣を中⼼に絶⼤な⼈気を誇るしなこが登場。しなコーンとともに、キレキレダンスで『しなこワールド』と『ユニコーンパーティー』を披露。ハイテンションなステージで会場を盛り上げた。

WILD BLUE、熱量の高いパフォーマンスで圧倒

アーティストライブ3組目は、2024年9月に1st Digital Single『WILD BLUE』でデビューを果たし、2025年4月に初のフィジカル作品1st EP『POP』をリリース。同月スタートした初の全国ツアー『WILD BLUE LIVE TOUR 2025［The First Light］』は全国5都市5公演の全席が完売し、9月には、結成1周年記念ライブ『WILD BLUE 1st Anniversary 〜SKY VOYAGE〜』を開催。

さらに5th Digital Single『Astrist』、10月には6th Digital Single『君の笑顔とあの空』を配信スタートするなど勢いが止まらない5人組ボーイズグループWILD BLUEが登場し、『君の笑顔とあの空』と『Glitch』の2曲を披露。熱量の高いパフォーマンスには、大きな歓声が上がった。

MAZZEL、スキルフルなダンスでTGCしずおか初ステージを飾る

2025年4月に1st EP『Royal Straight Flush』をリリース、日本テレビ系『DayDay.』の8月エンディングテーマにも起用された最新曲『DANGER』をデジタル配信、さらに、1st EP『Royal Straight Flush』の発売を記念して開催された全国ツアー『MAZZEL 2nd One Man Tour 2025 “Royal Straight Flush”』（全国10都市17公演）のファイナル公演が8月に開催され、2日間で2万人を動員するなど、超スキルフルなパフォーマンスと独自の世界観が話題の、BE:FIRSTらが所属するBMSGが打ち出す新時代の8人組ダンス&ボーカルグループMAZZELがアーティストライブ4組目に登場。

『J.O.K.E.R.』と『Only You』の2曲を披露。彼らにとって、TGCしずおか初ステージ。熱気あふれるパフォーマンスで場内を魅了した。

BUDDiiS×WATWING、一夜限りのスペシャルコラボが実現

5組目のアーティストライブは、記念すべき結成5周年を迎え、2025年9月に最新楽曲『Dear』配信。そしてグループ史上最大規模となるアリーナツアー『BUDDiiS vol.10 - COSMiiC -』開催するなど大注目のダンスボーカルグループBUDDiiS（メンバーのFUMIYAは静岡県出身）と、2025年9月に約半年ぶりとなる新曲『KEEP IT GOING ON』を配信リリース、鹿児島県での公演を皮切りに、全国21都市、41公演にも及ぶツアー『WATWING LIVE TOUR 2025「honest」』を実現したダンス&ボーカルグループで、『SDGs推進 TGC しずおか 2025』に続き、TGCしずおか2開催連続での出演となるWATWINGによる、一日限りのスペシャルコラボレーションステージ。

BUDDiiSとWATWINGそれぞれのライブに加え、今回のTGCしずおかならではのスペシャル企画として『BUD』、『YO MA SUNSHINE』の2曲をコラボレーション。両グループのパワーがぶつかり合うアツいステージで場内を大いに盛り上げた。

KAWAII LAB.からFRUITS ZIPPERら4組が豪華共演

アーティストライブ最後のステージには、日本のアイドル文化を世界に向けて発信する、アソビシステムによるプロジェクト「KAWAII LAB.」から、『第67回 輝く！日本レコード大賞』で優秀作品賞を受賞し、『第76回NHK紅白歌合戦』に念願の初出場を果たしたFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、さらに、SWEET STEADY、CUTIE STREETの超豪華4組が大集結！（FRUITS ZIPPERを除く3組はTGCしずおか初出演）ヒット曲をたたみかけるステージで『SDGs推進 TGC しずおか 2026』の大トリを華やかに飾った。

KID PHENOMENON、地元高校生とコラボパフォーマンス

TGC NEXT ARTIST1組目は、LDH史上最大規模のオーディション『iCON Z 〜Dreams For Children〜』から誕生した7人組ダンス&ボーカルグループで、TGC初出演となるKID PHENOMENONが、「W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクト（※）」の一環として、地元・常葉大学附属常葉中学校・高等学校 ダンス部とスペシャルコラボレーション！

LDH JAPAN が運営するダンススクール「EXPG STUDIO」のインストラクターによるダンスの直接指導や、KID PHENOMENONとのリハーサルを経て、2曲目に披露する『Party Over There』で、ダンス部がコラボレーションパフォーマンスを披露した。

トークパートでは、KID PHENOMENONの夫松健介が「皆さんのテンションが高くて、本番前に『緊張していますか？』と聞いたら『緊張していない』と。その強心臓っぷりに僕たちもエネルギーをもらいました」とステージを終えての感想を。

常葉大学附属常葉中学校・高等学校 ダンス部を代表して部長の永野朱莉（ながの あかり）さんは「こんなに大きなステージでパフォーマンスを披露できたことが光栄です。『Party Over There』という楽曲の3分間に私たちのすべてを込められたと思っています」と率直な想いを笑顔で語った。

＜※W TOKYO×LDHJAPAN地方創生プロジェクトとは＞

株式会社W TOKYOと株式会社LDH JAPANが2022年11月にパートナーシップを組み、全国各地で開催されるTGCの場を活用し、ダンスをはじめとするエンタテインメントと自治体とのコラボレーションを通じた地域社会への貢献、SDGsの推進を目指す新たなプロジェクト。主に、SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」を推進する老若男女幅広くダンスに触れ合える機会の創出、SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」を推進するダンスを通じた次世代育成とエンタテインメント体験機会の創出、SDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」を推進する自治体・W TOKYO・LDH JAPANみんなで協力していく、という３つの軸で活動している。

佐藤晴美プロデュースのCIRRA、デビュー後初の大型ステージ

TGC NEXT ARTIST2組目は、2011年12月にデビューし、2020年の活動終了まで約9年間にわたり日本の音楽シーンを牽引してきたガールズグループ「E-girls」の2代目リーダーである佐藤晴美がプロデューサーを務め、才能豊かな候補生たちのハイレベルな戦いが話題となったオーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』（日本テレビ）から生まれた10人組ガールズグループCIRRAが『All for me』、『one-way runway』の2曲を披露した。

合格者発表のその時まで数々のドラマを乗り越えてきた彼女たちの、デビュー後初となる大型ファッションイベントでのライブパフォーマンス。力強いステージで場内を圧倒した。

ドラマ『DREAM STAGE』発のNAZE、鮮烈な印象を残す圧巻のダンス

そして、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』のSPECIAL LIVEステージでは、ドラマの世界から飛び出した今最も勢いのあるK-POPボーイズグループNAZEが登場。劇中でも鮮烈な印象を残している楽曲「BABYBOO」を披露し、一糸乱れぬ圧巻のパフォーマンスで観客を魅了。ドラマの熱狂をそのままに、華やかなステージで会場を盛り上げた。

イベント概要

【SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2026年1月10日（土） 開場11:30 開演13:00 終演18:35

●会場

ツインメッセ静岡 北館大展示場（〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10）

●ゲストモデル

⻘島心、嵐莉菜、安斉星来、池⽥エライザ、池⽥美優、板倉可奈（CUTIE STREET）、市川美織、入江美沙希、岡崎紗絵、小川奈々子（CANDY TUNE）、奥⽥彩友（SWEET STEADY）、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、雑賀サクラ、さくら、櫻井優⾐（FRUITS ZIPPER）、塩川莉世（SWEET STEADY）、鈴木ゆうか、立花琴未（CANDY TUNE）、⽥鍋梨々花、鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、希空、林芽亜里、ひかりんちょ、土方エミリ、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀口真帆、真鍋凪咲（CUTIE STREET）、MINAMI、村上愛花、村瀬紗英、ゆい小池（ゆいちゃみ）、YUUKI（IS:SUE）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか ※50音順 全47名

●モデル

入江日奈子、小國舞羽、瀬川陽菜乃、玉⽥志織、中川紅葉 ※50音順 全5名

●ゲスト

板野友美、⼀ノ瀬颯、王林、小川史記（BUDDiiS）、加藤諒、叶美香、川村エミコ（たんぽぽ）、くれいじーまぐねっと、作間龍⽃（ACEes）、佐野雄大（INI）、島村雄大、⾼尾颯⽃、寺⽥心、とうあ、NAOYA（MAZZEL）、羽⽥野孝介（└BHNX┘）、八村倫太郎（WATWING）、HAYATO（MAZZEL）、輝（aoen）、樋口幸平、日向亘、深⽥竜生（ACEes）、松井ケムリ（令和ロマン）、松谷鷹也、MIZUKI（ONE OR EIGHT）、村重杏奈、もーりー（BUDDiiS）、杢代和人、MON7A、やしろ優、山下幸輝（WILD BLUE）、優樹（aoen）、LUKE（└BHNX┘）、REIA（ONE OR EIGHT） ※50音順 全34組

●メインアーティスト

CANDY TUNE、CUTIE STREET、しなこ、SWEET STEADY、BUDDiiS、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、WILD BLUE 、WATWING、ONE OR EIGHT ※50音順 全10組

●TGC NEXT ARTIST

KID PHENOMENON、CIRRA ※50音順 全2組

●オープニングアクト

ICEx、ONSENSE、MELYUME、moxymill ※50音順 全4組

●MC

竹内由恵、ハリー杉山 ※50 音順 全2組

●公式サイト

『SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト