¸Å¶¶µü¸è¡¢¥ê¡¼¥°Àï25»î¹çÌÜ¤ÇÂÔË¾¤Î½é¥´¡¼¥ë¡ª¡¡»Ø´ø´±¤â½ËÊ¡¡Ö¿´¤«¤é´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹´ÆÆÄ¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½FW¸Å¶¶µü¸è¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£20Æü¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¡¦¥é¥¤¥Ö¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¡Ë¤ÎÂè28Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¥¤¤ÈÂÐÀï¡£83Ê¬¤Ë¥Þ¡¼¥ô¥£¥ó¡¦¥É¥¥¥¯¥·¥å¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢90¡Ü2Ê¬¤Ë¤ÏÁ°Àþ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¹¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¤·¤¿¸Å¶¶¤¬ÎäÀÅ¤ËGK¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¤«¤é¡¢³ÑÅÙ¤Î¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤«¤éÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÈÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢67Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¸Å¶¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FA¥«¥Ã¥×3²óÀï¤Î¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ê4Éô¡ËÀï¡Ê¢þ3¡Ý2¡Ë¤ÇÌó5¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¸ø¼°Àï2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î3¥´¡¼¥ëÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ïºò²Æ¤Î¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à²ÃÆþ¸å¡¢25»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤³¤ì¤¬½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÔË¾¤Î¥ê¡¼¥°Àï½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¸Å¶¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»î¹ç¸å¡¢¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³§¤¬¥¥ç¥¦¥´¤Î³èÌö¤ò¿´¤«¤é´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¤ó¤À¡£Èà¤ÏËèÆüÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤âÈà¤Î³èÌö¤ò¿´¤«¤é´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¡Ë¤ÎÂè28Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¥¤¤ÈÂÐÀï¡£83Ê¬¤Ë¥Þ¡¼¥ô¥£¥ó¡¦¥É¥¥¥¯¥·¥å¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢90¡Ü2Ê¬¤Ë¤ÏÁ°Àþ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¹¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¤·¤¿¸Å¶¶¤¬ÎäÀÅ¤ËGK¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¤«¤é¡¢³ÑÅÙ¤Î¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤«¤éÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÈÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡ÂÔË¾¤Î¥ê¡¼¥°Àï½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¸Å¶¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»î¹ç¸å¡¢¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³§¤¬¥¥ç¥¦¥´¤Î³èÌö¤ò¿´¤«¤é´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¤ó¤À¡£Èà¤ÏËèÆüÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤âÈà¤Î³èÌö¤ò¿´¤«¤é´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸Å¶¶µü¸è¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÇÂÔË¾¤Î½é¥´¡¼¥ë¡ª
@Kyogo_Furuhashi from the tightest of angles! 😮💨 @BCFC #EFL | #SkyBetChampionship pic.twitter.com/B76itC7hF6— Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) January 20, 2026