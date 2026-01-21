ボードゲーム「モノポリー」が誕生90周年を迎えたんだそうです。わたしも小学生のころ、なぜか友達と夢中になってこれで遊び耽っていた時期がありました。相手のホテルに止まって破産させられて「ぷぎゃあ！」と唸ったり。アメリカの地名を覚えるのに少しは役立ったかもしれません。

おじさんキャラがかわいい

その90周年を記念したアニバーサリーウォッチが発売されています。コラボ相手はアメリカだけにTIMEX（タイメックス）。デザイン違い3種類がラインナップ。

Image: TIMEX 「Timex x Monopoly ウィークエンダー」2万6400 円（税込）

Image: TIMEX 「Timex x Monopoly MK1」1万9800円（税込）

浮き上がったフローティング秒針にトークン（ゲームのコマ）があしらわれた「ウィークエンダー」（2万6400円）、白文字盤に走るモノポリーおじさん（正式名はミスター・モノポリーだそうです）のイラストが描かれた「MK1」（1万9800円）もいいのですが、ベストチョイスはレザーストラップの「マーリン オートマチック」ですかね。

Image: TIMEX 「Timex x Monopoly マーリン オートマチック」6万1600円（税込）

なんたっておじさんの腕が針になっている王道のキャラ時計デザインですからね。この力の抜け切った雰囲気がすごくいいです。しかもこのモデルだけ、なぜか日本製の機械式ムーブメントが搭載されています。その分価格はお高めで6万1600円。

ゴリゴリに気張った高級時計もいいのですが、こういうふんわりしたキャラ時計もたまに着けると気分が和みます。ひさびさにモノポリーやりたくなっちゃったな…。

Source: TIMEX（1, 2, 3）