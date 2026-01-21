くっきー!が「特殊生地でできている」という洋服を披露。「日本で1番ちっちゃくなる服」と脱ぎ着して見せ、驚きの伸縮性を自慢した。

【衝撃映像】くっきー!が脱いだ服

19日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）』#3が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー!、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

今回の舞台は東京都杉並区の「方南銀座商店街」。「日本の商店街を盛り上げよう」と意気込んでいると、池田が「純がゾンビに！」と言いながらゾンビ化した相方・純をチェーンで繋いで合流。MAD5&“純ゾンビ”の6人で商店街をぶらつき、“解毒剤”を探すことに。

赤い服のくっきー!は「特殊生地でできてる服だから、噛まれても大丈夫」と純に自分の服を噛ませた。くっきー!は「全然大丈夫」「めちゃめちゃ丈夫、京都の特殊な生地だから」と説明。服を脱いで地面に置いた。

特殊生地の服はくっきー!の豊満ボディを包んでいたと思えないほど小さく縮み、「ちっちゃ！」「ちっちゃすぎない？」「こんなん着てたんですか」と驚きの声が続々。くっきー!は「日本で1番ちっちゃくなる服」と自慢した。