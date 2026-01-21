タレントのさとう珠緒（53）が、1月20日に放送されたABEMA『愛のハイエナ5』にゲスト出演。親友である山田まりや（45）、小沢真珠（49）らとの近況を明かし、その豪華すぎる顔ぶれと変わらぬ美貌に視聴者から驚きの声が上がっている。

【映像】元レジェンドグラドルたちの現在の姿

番組内で「お酒の嗜み」について問われたさとうは、「先月は山田まりやちゃんと飲みました」と、かつてバラエティ番組を共に席巻した盟友とのエピソードを披露。

さらに、さとうのSNSなどでも話題となっていた、タレント・山田まりや、女優・小沢真珠との3ショットについても言及。*「まりやちゃんがすごいアプリを持ってて、みんな若く見えるんです」と謙遜気味に語ったが、53歳のさとうを筆頭に、45歳の山田、49歳の小沢という、90年代から第一線で活躍し続けるメンバーが揃った姿に、スタジオからは「おおー！」「イエローキャブ！！」と感嘆の声が漏れた。

さとうが「アプリのおかげ」と語った一方で、SNS上では「みなさんいくつになっても、おキレイで素敵です」「皆変わらない」「可愛さが奇跡」「この美貌は反則」などの声が上がっている。