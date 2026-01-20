【気象予報士が解説】20日から北海道で暴風雪、25日まで大雪に警戒 27日以降も強い寒気
気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【寒波開始】20日は北海道で暴風雪 大雪は25日にかけ続く 27日以降も強い寒気が南下へ」と題した動画を公開。今週末から来週にかけて日本列島に襲来する強い寒波について、今後の見通しと注意点を解説した。
松浦氏によると、20日から強い寒気が流れ込み始め、特に北海道では暴風雪に対する厳重な警戒が必要である。この大雪は25日にかけて日本海側を中心に続く見込みで、広範囲で交通機関への影響や日常生活への支障が懸念される。
今回の寒波の大きな特徴として、松浦氏はその長期的な影響を挙げる。一度目のピークは25日にかけてとなるが、その後も予断を許さない状況が続くという。動画内で松浦氏は「27日以降も、さらに強い寒気が南下してくる可能性がある」と指摘。これにより、月末にかけても全国的に厳しい寒さと大雪のリスクが続く見通しを示した。
今後の備えとして、松浦氏は最新の気象情報をこまめに確認することを強く推奨している。特に大雪が予想される地域では、不要不急の外出を控える、水道管の凍結対策を施す、車を運転する際は冬用タイヤやチェーンを準備するなど、早めの対策が不可欠であると呼びかけた。今回の寒波は複数回にわたって影響を及ぼす可能性があるため、長期的な視点での備えが求められる。
