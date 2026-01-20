富永美樹（2013年8月撮影）

元フジテレビでフリーアナウンサーの富永美樹（55）が19日夜、自身のインスタグラムを更新。一時危篤状態も回復してリハビリ病院に転院していた80代の実父の死を報告した。

98年に撮影された結婚式の写真などをアップした上で「私が子供の頃　父は　『いつか美樹の結婚式で腕を組んで歩くのがパパの夢』と　言っていました　なので　その時の写真と共に　ご報告　させてください」と写真にキャプションを載せた。続けて富士山の写真に「年が明けて少したった頃　父がこの世を去りました　まずは　生前　父がお世話になった皆様へ　心より　感謝申し上げます」と書き込んだ。

そして本投稿で「父は本当に頑張りました　昨年8月半ばに緊急入院し　間質性肺炎と心筋梗塞との診断を受け　医師より『救命は難しい』と言われた中での　5ヶ月あまりの闘病」と書き出した。

続けて「人工呼吸器を装着するため　喉を切開し声も出せなくなり　それでも　容態が上向いて器械が外せたタイミングでは　声を出せる管に変えて　おしゃべりもできたり　父が大好きだった思い出の歌『もしもピアノが弾けたなら』を歌ってくれたり…『絶対に生きることをあきらめない』言葉にはできなくても　父の戦う姿からは　その思いが伝わってきました」と記述。「12月頭にはリハビリ病院への転院が許可され

父は家に帰りたい一心で　移った先で懸命に　リハビリに励んでいたのですが　そこにいられたのは1週間あまり…　再び　元いた病院へ救急搬送されることになりました」と明かし、その後も長文で亡き父への思いを記した。