元ＮＨＫ副会長で、朝のニュース番組「おはよう日本」の初代キャスターも務めた今井義典氏が５月２８日、拡張型心筋症による心不全のため都内の病院で死去した。８１歳だった。告別式は近親者で済ませた。喪主は妻、惠子（やすこ）さん。１９４４年１２月３日、神奈川県出身。慶大卒業後、６８年にＮＨＫ入局。高松局、アメリカ総局、経済部などを経て、９３年から「おはよう日本」の初代キャスターとして２年間活躍した。そ