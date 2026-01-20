¶É¥¢¥Ê¤«¤éßäÀù»Î¤Ë¡Ä¸µ¥Æ¥ìÄ«¡¦ÃÝÆâÍ³·Ã¡Ö ¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬º£¤ËÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥³¡¼¥Ò¡¼¤È±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤
¡ÖÂà¼Ò¤·¤Æ£¶Ç¯¡¢¸å²ù¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¡¢¡í¶¯¤¤¸×¡í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃÝÆâÍ³·Ã¡Ê39¡Ë¤Ï¡¢¾¯¤·¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ËÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ç08Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ØÆþ¼Ò¸å¡¢¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù£¸ÂåÌÜ¥µ¥Ö»Ê²ñ¤ä¡ØÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó £Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÃ´Åö¡£¡Ç19Ç¯Ëö¤ËÂà¼Ò¤¹¤ë¤ÈÉÍ¾¾»Ô¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¤Ø°Ü½»¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡ÖßäÀù»Î¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤âÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÃÝÆâ¤Î¼ê¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø£ò£å£î£á£ç £ã£ï£æ£æ£å£å¡Ê¥ì¥Ê¥°¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ë¡Ù¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£ºòÇ¯12·î¤Ë³«Àß¤·¤¿£Å£Ã¥µ¥¤¥È¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤«¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÇÎÏ¶¯¤¤¸×¤Î¿Æ»Ò¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
¡Ö»ä¤¬ÊºÆÒÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÊì¤Ë¡ØÍ³·Ã¤Ï¡í¶¯¤¤¸×¡í¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤º¤Ã¤È¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿»þ¡¢¤³¤Î¡Ø¶¯¤¤¸×¡Ù¤ò¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
ßäÀù»Î¤È¤¤¤¦¿¦¿Í¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¶É¥¢¥Ê»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ö±¿Ì¿¤Î°ìÇÕ¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¹ÈÃãÇÉ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÅÔÆâ¤Î¡Ø´Ý»³àÝàê¡Ù¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤À½Ö´Ö¡¢ÈþÌ£¤·²á¤®¤ÆÍë¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢ËèÆü¼«Ê¬¤ÇÞ»¡Ê¤¤¡Ë¤ì¤ë¤Û¤ÉÀ¸³è¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤ò¡Ö»Å»ö¡×¤Ë¤¹¤ë·è°Õ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤Ç¶ÐÌ³¤¹¤ëÉ×¤Î²¼¤Ø°Ü½»¤·¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ç19Ç¯¤Î·ëº§¤òµ¡¤Ë²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ØÁÈ¿¥¤Î´ÇÈÄ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ä¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬»Ä¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿»þ¡¢Í£°ìÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤·¤¿¡×
£²»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ°é»ù¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ËÎå¤àÈà½÷¤Î°ìÆü¤Ï¼Â¤ËË»¤·¤Ê¤¤¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î»Å»ö¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¿¼Ìë¤À¤±¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÌë£¹»þ¤Ë»Ò¶¡¤È°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¡¢¿¼Ìë£²»þ¤Ëµ¯¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÄ«£µ»þ¤Þ¤Ç¤ò¡¢»ä¤Î¡í¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¡í¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤Ã¤¿£³»þ´Ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤ÀÅ¤«¤ÊÉô²°¤Ç£È£Ð¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¤¤¸¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥á¡¼¥ë¤ËÊÖ¿®¤·¤¿¤ê¡¢Æ¦¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£ÃÏÌ£¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤½¤Î»þ´Ö¤¬²¿¤è¤ê¤â¹¬¤»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤«¤Ä¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ê¶È³¦¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿ÃÝÆâ¤Ï¤¤¤Þ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¸þ¤¹ç¤¦¡Ö3»þ´Ö¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
1·î16ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØFRIDAY£±·î30Æü¡¦2·î6Æü¹çÊ»Æü¹æ¡Ù¤ÈÍÎÁÈÇ¡ØFRIDAY GOLD¡Ù¤Ç¤Ï¡¢M¥¹¥Æ»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤äº£¸å¤ÎÌîË¾¤Ê¤É¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2026Ç¯1·î30Æü¡¦2·î6Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê